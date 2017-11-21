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Дни NICA в Варшаве Печать
21.11.2017 13:44

Конференция «Дни NICA в Варшаве», организованная Варшавским технологическим университетом при поддержке ОИЯИ и посвященная флагманскому проекту Объединенного института ­ NICA, состоялась в Польше в первой декаде ноября.

Конференция прошла во второй раз и собрала экспертов, ученых, инженеров и студентов, работающих и ведущих исследования в области физики тяжелых ионов, а также задействованных в различных областях проектирования и строительства контрольно­измерительного оборудования для проведения экспериментов на ускорительном комплексе NICA.

Помимо докладов по тематике конференции было подписано Соглашение о консорциуме «NICA­PL» между ОИЯИ и Варшавским технологическим университетом, а также Дополнение к рамочному соглашению о сотрудничестве между ними, подписанному на первой подобной конференции, которая состоялась в 2015 году.

Татьяна КРЮКОВА
 

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