21 октября директору Лаборатории физики высоких энергий ­ самой большой лаборатории ОИЯИ ­ доктору физико­математических наук профессору Владимиру Кекелидзе исполнилось 70 лет. В честь юбиляра в конференц­зале родной лаборатории его коллеги и друзья провели научный семинар. Наша справка. Владимир Кекелидзе родился в Риге 21 октября 1947 года. В 1970 году окончил физфак Тбилисского государственного университета, а в 1973 году ­ его аспирантуру. Ученую степень кандидата физико­математических наук получил в 1977­м, доктора физико­математических наук ­ в 1987 году. До 1990 года работал в Институте физики высоких энергий Тбилисского госуниверситета. В 1990 году переехал в Дубну, возглавив сектор Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ. С 1997 года на протяжении десяти лет возглавлял Лабораторию физики частиц ОИЯИ, одновременно работая приглашенным профессором ЦЕРН. В 2007 году стал директором Лаборатории высоких энергий, которая в 2008 году объединилась с Лабораторией физики частиц и образовала большую Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ. Кроме того, он возглавляет работы по созданию основного детектора MPD коллайдера NICA. Одновременно под общим руководством профессора В.Д. Кекелидзе в ЦЕРН ведется прецизионный эксперимент NA62, который позволит с высочайшей точностью измерить вероятность сверх редкого распада заряженных каонов на пион, нейтрино и антинейтрино, что очень важно для проверки Стандартной модели. Автор и соавтор около 300 научных работ, лауреат Государственной премии Грузии в области науки и техники. Результаты опубликованных им работ вошли в современные таблицы свойств элементарных частиц. Пользуется высоким авторитетом в научных кругах как в России, так и за рубежом. С 2010 года входит в состав комитета по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России при Торгово­промышленной палате РФ, а с 2012 года возглавляет межведомственную рабочую группу по реализации международного проекта NICA. Лауреат 9 научных премий ОИЯИ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «50 лет участия Польши в ОИЯИ», Почетной грамотой губернатора Московской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Прелесть, очарование, странность… Так поэтично назвал свой доклад заместитель директора ЛФВЭ кандидат физико­математических наук Юрий Потребеников, который поделился с участниками семинара основными вехами совместного пути с Владимиром Кекелидзе. Три понятия, вынесенные в название доклада, помимо общей смысловой нагрузки, как выяснилось, имеют и чисто научную, связанную исключительно с физическими частицами и экспериментами. Как отметил докладчик, при первом знакомстве с Владимиром Дмитриевичем на совещании коллаборации БИС в глаза бросились качества яркого потенциального лидера. Юрию Потребеникову было предложено поучаствовать в работе по подготовке эксперимента на SPS ЦЕРНа по поиску прямого СР­нарушения в распадах прелестных частиц ­ В­мезонов. ­ Человек, с которым я начал работать ­ это сгусток идей, они рождались с потрясающей скоростью. Не было случая, чтобы я зашел к нему в кабинет, и он не предложил что­то новое в рамках нашей задачи. При этом он постоянно помнил о своих предыдущих предложениях и постоянно хотел, чтобы по ним был дан ответ даже если они были высказаны час или два

назад и предполагали суточный расчет на ЭВМ, а на машинах мы тогда считали только по ночам, ­ делится Ю.К.Потребеников. Владимир Дмитриевич Кекелидзе вникал во все, параллельно занимаясь физикой фи­мезонов, очарованных барионов, поляризации Лямбда­гиперонов и др. В первое десятилетие девяностых годов прошлого века у юбиляра появляется новая задача: поставка чистого криптона для подготавливаемого в ЦЕРН эксперимента NA48. Цель этого эксперимента ­ измерение прямого СР­нарушения в распадах нейтральных странных частиц ­ каонов. По результатам экспериментов в Протвино кандидатскую диссертацию под руководством Владимира Кекелидзе защитил Петр Христов, в настоящее время штатный сотрудник ЦЕРН, он также поделился с присутствующими на семинаре итогами того эксперимента и особенностями стиля своего руководителя, в основе которого умение выслушать и учесть разные мнения, принять оптимальное решение и убедить коллег. Результаты выполненных работ по оценке CP­нарушающей асимметрии в распадах заряженных каонов легли в основу диссертации Евгения Гудзовского, также подготовленной под руководством профессора Кекелидзе. Кстати, Владимир Дмитриевич Кекелидзе ­ руководитель 9 кандидатских и 2 докторских диссертаций, его ученики работают в ведущих научных центрах России, Европы и США. С 2005 года начал обсуждаться проект NICA, собственно под его реализацию и была создана в 2008 году Лаборатория физики высоких энергий. На его реализацию необходимо было изыскать дополнительные к бюджету ОИЯИ ресурсы, под руководством юбиляра, который стал руководителем проектов NICA и MPD, приступили к решению этой задачи. Работа увенчалась успехом, и в 2016 году с РФ было подписано Соглашение, по которому РФ выделила 8,8 млрд руб. в ценах 2013 года на реализацию проекта NICA дополнительно к бюджету ОИЯИ и вкладам в проект других стран. ­ Более 30 лет моей жизни и моей трудовой активности связано с работой с Владимиром Дмитриевичем. Он не только научный руководитель, наставник и партнер, но и хороший друг, с которым довелось длительное время жить вместе в одной квартире и в Протвино, и в ЦЕРН, научивший меня не только физике, но и, например, хорошо водить машину, готовить вкусные салаты из крупно нарезанных овощей. Не все на этом пути было гладко и легко: были и ссоры, и разногласия, и недопонимание, но все эти проблемы помогало преодолевать общее стремление к получению конкретного положительного результата. И, мне кажется, многое из намеченного удалось. Что впереди – не знаю, но верю, что Владимир Дмитриевич со своей целеустремленностью и энергией, постоянным настроем и умением быть лидером еще добьется новых интересных научных и творческих результатов, чего я ему искренне желаю! И если на этом пути будут востребованы и мои возможности – не откажусь! – заключил свое выступление Юрий Потребеников. «Если действовать не будешь, ни к чему ума палата» ­ Шота Руставели Доктор физико­математических наук, сотрудник ОИЯИ Дмитрий Мадигожин, подготовивший и защитивший докторскую диссертацию под руководством В.Д.Кекелидзе, отметил: ­ Весьма достойное участие ОИЯИ в эксперименте NA48 стало возможным только благодаря рискованной инициативе Владимира Дмитриевича в условиях 90­х годов и его последующему настойчивому руководству разработками и исследованиями. Мы были воодушевлены его энтузиазмом, и это позволяло нам преодолевать любые трудности. Профессор Бирмингемского университета (Великобритания), ученик Владимира Кекелидзе Евгений Гудзовский поделился своими впечатлениями от работы с ученым. ­ Я приехал в Дубну в 1999 году, будучи студентом Физтеха, и нам организовали экскурсию по Институту, чтобы мы выбрали интересные проекты. Владимир Дмитриевич поразил меня своим энтузиазмом, яркостью ума. Сразу понял: это тот самый проект, которым хочу заниматься прямо сейчас, и это тот самый проект, который приведет к научному открытию. Речь идет о проекте NA48 – эксперимент в ЦЕРНе, один из самых крупных высокоточных экспериментов, проведенных в прошлом десятилетии. Владимир Дмитриевич был лидером этого эксперимента и руководит им уже 20 лет. Работают над ним около 200 человек из 10 стран… В общем­то мы переписали заново всю информацию по физике так называемых странных кварков, есть такой раздел физики, улучшили точность всех измерений как минимум на порядок. В этом году, кстати, мы отмечаем 70 лет не только учителю, но и 70 лет странным кваркам, ­ заключил профессор Гудзовский. На вопрос, какие черты характера или методы научного поиска своего учителя он взял в арсенал ученого, Евгений ответил: ­ Меня поразило, что Владимир Дмитриевич всегда присутствовал на наших ежедневных совещаниях, несмотря на занятость, на то, что он был директором Лаборатории. Он вникал в любой вопрос, любую проблему, и всегда у него получалось дать какой­то дельный совет, что делать. Казалось, так устроено по всему миру, на самом деле не так. Я ездил по Европе, по разным институтам и университетам, и во многих местах студенты совершенно заброшены, никто не интересуется ими… Там, где я сейчас работаю, стараюсь внедрить тот самый стандарт, который предложил учитель: чтобы никто себя не чувствовал брошенным, чтобы все чувствовали, что влияют на общее дело, и могли раскрыть свой потенциал. Это очень ценно, ­ считает Евгений Гудзовский. Главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий профессор Владимир Никитин, вспоминая визит в Лабораторию в 1961 году Нильса Бора, когда тот, оценивая личность Векслера, создателя синхрофазотрона, сказал: «Чтобы задумать и создать такую машину, нужно иметь огромную смелость, и я бы сказал мужество», спросил юбиляра, что имел в виду Бор, применив это в сущности военное слово для характеристики ученого. На что тот ответил: «Без мужества вообще ничего нельзя сделать». ­ Это действительно так, потому что наш мир полон неопределенностей и противоречий (даже частицы подчиняются принципу неопределенности), поэтому, чтобы действовать и руководить таким сложным объектом как Лаборатория, нужно иметь знания, мудрость, вытекающую из этих знаний, и, как выяснилось, мужество, ­ констатировал В.А.Никитин. ­ Мне на ум пришли слова грузинского поэта Шота Руставели: «Если действовать не будешь, ни к чему ума палата», ­ тут же откликнулся виновник торжества. Поздравления Много теплых искренних поздравлений в адрес юбиляра звучало в этот день от друзей, коллег, гостей вечера. От имени дирекции ОИЯИ виновника торжества поздравил заместитель директора Института Рихард Ледницки. Вячеслав Мухин, отметив, что Владимир Кекелидзе – талантливый известный ученый, активный общественный деятель, вручил ему наивысшую награду города – Почетный знак «За заслуги перед Дубной». ­ Для меня большая честь получить высшую награду города за мой скромный вклад. Обещаю приложить все свои скромные силы, чтобы в нашем городе, в нашем Институте все было хорошо, ­ пообещал в ответ Владимир Дмитриевич. Гендиректор НПО «Гелиймаш» Вадим Удут, подчеркнув, что оба коллектива связывает многолетняя плодотворная дружба с самого основания Института, вручил модель устройства в разрезе, позволившую в свое время физикам провести многие результативные эксперименты. Директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Валерий Швецов акцентировал внимание на установке ИРЕН на базе электронного ускорителя, проект которой задышал и, как он отметил, скоро встанет на ноги, благодаря юбиляру, так как делают его сотрудники ЛФВЭ в ЛНФ. Заместитель директора ЛФВЭ Юрий Потребеников от родной лаборатории вручил юбиляру оригинальную юбилейную медаль. На семинаре побывала Татьяна Крюкова