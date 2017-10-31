Завершила свою работу организованная Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ Третья международная конференция по исследованию конденсированных сред на высоко-поточном импульсном реакторе ИБР-­2. Конференция посвящена двум знаменательным датам -­ 60-­летию ЛНФ и 25-­летию с момента пуска в Дубне первого в мире фурье­-дифрактометра высокого разрешения, который вывел дифрактометрические исследования материалов на реакторе ИБР-­2 на новый уровень. Как отметил начальник научно-­экспериментального отдела нейтронных исследований компрессионных сред Денис Козленко, после того как высоко-поточный реактор ИБР-­2 возобновил работу над научными экспериментами в новых параметрах, перед специалистами встала задача возобновить широкомасштабные исследования вместе со странами - ­участницами ОИЯИ и другими странами, интересующимися подобными исследованиями. ­ Тогда мы начали серию международных конференций по исследованию конденсированных сред на ИБР­2, цель которых ­ привлечение и формирование научного сообщества вокруг технической базы реактора. Начинали мы с 11 установок, но проводилась постоянная модернизация реактора, создавались новые установки, и сейчас их список увеличился до 15. Соответственно, научное сообщество тоже выросло, вместе с тем растет количество научных программ. И если на первой конференции в 2014 году было порядка 120 участников, то на третьей уже 150 человек. Видно, что есть заметный интерес ученых, также расширяется спектр исследований, ­ прокомментировал Денис Петрович. Специфика этой конференции, считает ученый, именно в том, чтобы подвести итоги исследований последних лет, которые были проведены в период с предыдущей конференции (2015 г.), и важное ее отличие в том, что организаторы в первую очередь уделили внимание участникам – представителям сторонних организаций. Прежде всего они получили возможность рассказать о результатах работ, проведенных здесь, на реакторе ИБР­2, а также смогли участвовать в обсуждении развития физических установок импульсного реактора и обсудить с коллегами планы дальнейших исследований. На стыке дисциплин Традиционно тематика конференции очень разнообразна, охватывает исследования в области физики конденсированного состояния, химии, биофизики, материаловедения, инженерных наук и наук о Земле с помощью методов рассеяния нейтронов. То есть затрагивает широкий спектр междисциплинарных исследований. Это, как обычно, исследования различных функциональных материалов, которые разрабатываются для современных технологий. В частности, уже несколько лет идут исследования в области электрохимии ­ материалов для создания современных аккумуляторов, к примеру, литий­ионных. В первый день конференции, например, отработала большая секция именно по этому направлению. Среди докладчиков ведущие специалисты означенной области, членкор РАН, заведующий кафедрой электрохимии МГУ Евгений Викторович Антипов, тема его лекции «Фторид­фосфаты щелочных и переходных металлов в качестве перспективных катодных материалов для металлических ионных батарей». Еще один спикер в списке гостей ­ Артем Абакумов из Института науки и технологий им. Сколково, большой специалист в области соединений, которые могут использоваться и в нанотипах источников тока и других материалах. Были представлены и другие работы в этой области, сделанные на нашем реакторе. Ученые обсуждали самые разнообразные функциональные материалы, например, магнитные, используемые для создания устройств записи и хранения информации, различного рода магнитных датчиков, сенсоров. Большая сессия была посвящена наноматериалам, опять же самым разнообразным: от магнитных структур до различного рода наносистем, в том числе так называемых мягких систем. Сюда вошли исследования различного рода липидных мембран, которые играют большую роль в функционировании живых организмов для передачи разнообразных веществ в клетках, сигналов между клетками, процессов, которые управляют живыми организмами. Докладчики поделились с коллегами исследованиями разных белков, сложных биологических наносистем. Прикладные исследования Отдельного внимания заслуживает сессия по прикладным исследованиям. В этот раз в научном форуме участвовала большая представительная делегация из Германии. ­ Как вы знаете, ­ подчеркнул доктор физико­математических наук Денис Козленко, ­ у нас есть две установки, которые создавались совместно с Германией лет 25­30 назад, на них ведутся активные исследования геоматериалов (текстура, напряжение в горных породах), других различных материалов. Эти работы обсуждались в присутствии немецких коллег, которые сыграли большую роль в формировании научной программы указанного направления. Также очень важное значение имеет секция, где обсуждалось развитие методики работы на импульсном реакторе, вообще методики рассеяния нейтронов на современных нейтронных источниках. Участники конференции познакомились с установками нашего реактора, коллеги из других научных центров поделились своими идеями использования различного рода направлений в этой области. Мы надеемся, что проведение конференции будет и дальше способствовать развитию наших исследований на реакторе ИБР­2, расширению их диапазона, различных направлений, развитию экспериментальной части исследований, выработке дальнейших планов для исследований будущих лет, ­ заключил начальник научно­экспериментального отдела нейтронных исследований компрессионных сред ЛНФ ОИЯИ доктор физико­математических наук Денис Козленко. Кстати, в составе участников конференции специалисты из не менее 10 стран мира, естественно, много участников из России, есть представители Молдовы, Украины, Румынии, Словакии, Польши, Германии, Казахстана. Как отмечается, примерно 65% участников ­ это работники сторонних организаций. Причем состав Третьей международной конференции по исследованию конденсированных сред довольно сбалансированный: есть и опытные участники, и в то же время много молодых, до 35 лет. Безусловно, проведенный форум будет способствовать обмену опытом между ними, повышению квалификации молодых специалистов. Для молодых исследователей, участвующих в конкурсе постеров, традиционно предусматриваются небольшие призы победителям, которые вручили на закрытии конференции. Таким образом, организаторы стараются поддерживать молодых людей и стимулировать их для активного участия в конференции. По информации Дениса Козленко, в прошлом году на участие в экспериментах на ИБР­2 было подано 238 заявок, за первое полугодие этого года ­ около 130 заявок, если во втором полугодии тенденция сохранится, то уровень прошлого года может быть даже превышен. По крайней мере, он будет не ниже. Интерес растет, количество заявок на эксперименты увеличивается, также растет количество научных программ. Это и понятно, увеличилось количество установок, естественно ожидать, что количество экспериментов тоже увеличится. С конференции Татьяна КРЮКОВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА