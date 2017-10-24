В заседании Группы старших должностных лиц глобальной сети исследовательских инфраструктур, организованном российским Минобрнауки при поддержке ОИЯИ, а также НИЦ «Курчатовский институт», Петербургского института ядерной физики и Аналитического центра международных научно­-технологических и образовательных программ, участвовали представители многих стран. В списке участников Великобритания, Италия, США, ЮАР, Япония, Германия, Индия, Франция, Китай, Испания, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, кроме того, представители федеральных министерств и ведомств России, ведущих российских и международных научно­исследовательских центров, образовательных организаций и фондов, представители Еврокомиссии, делегаты посольств, руководители крупнейших мега­сайенс проектов и др. Стоящая перед собравшимися задача ­ решать вопросы приоритетных научных исследований во всем мире, формировать стратегические планы развития исследовательской инфраструктуры. Речь шла о крупных установках, уже работающих в научных центрах или только строящихся, таких, например, как NICA в Дубне, об их роли на мировой научной арене. Академик РАН, заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, комментируя заседание, поделился: ­ Почему нам радостно, что это заседание проходит в Дубне? Потому что это замечательная площадка, на которой у наших институтов, и в первую очередь у Дубны, есть возможность показать свои возможности и поделиться планами стратегического развития, в частности, рассказать об ускорительном комплексе NICA, о фабрике сверхтяжелых элементов, о проектах в области нейтринной физики, о нашем реакторе. Попасть в перечень глобальных инфраструктур ­ это означает рассказать всему миру о наших возможностях, сильно увеличить вероятность прихода к нам новых стран, новых партнеров, новых институтов, новых команд и ведущих ученых. Если мы принимаем форматы и правила игры, по которым работают крупные глобальные международные проекты, такие как ЦЕРН, как проекты в Америке, в Азии и т.д. (а мы уже по ним работаем), то сверка и синхронизация долгосрочных научных планов и стратегии развития ­ это очень важный элемент для нас, выгода для ОИЯИ. Очень важно показать руководителям агентств, руководителям министерств из 13 стран (Россия ­14­я) возможности Дубны, рассказать последние новости о наших проектах. Фактически эти люди ­ источники информации в своих странах о наших возможностях. И еще один важный момент. Сегодня председательство в группе старших должностных лиц исследовательских инфраструктур перешло к Российской Федерации. Министерство образования и науки РФ теперь председательствует в этой группе на следующем заседании, и то, что это произошло в Дубне ­ символично, ­ заключил академик Трубников. Профессор физического факультета Миланского университета, председатель Европейского форума по стратегической инфраструктуре Джорджио Росси в свою очередь отметил, что NICA, которая была предложена как часть стратегической инфраструктуры, безусловно, будет крайне интересна. ­ У проекта NICA очень большое пересечение с другими инфраструктурами, интересная содержательная программа, конкурентоспособная на мировой научной арене, ­ считает Джорджио Росси. Подытоживая, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников сказал: ­ Большая честь для Дубны и для России ­ пригласить сюда такое совещание, потому что Группа старших должностных лиц фактически готовит рекомендации и советы для лидеров государств по исследовательской инфраструктуре во время заседания Большой восьмерки или Большой двадцатки. Сегодня мы, в частности, обсуждали вопрос о том, что нужно рекомендовать странам, на территории которых располагается большая исследовательская инфраструктура, как гарантировать верификацию (установление истинности) данных, выложенных для пользователей всего мира. Мы говорим: если данные, которые получены на установках или содержатся в базах данных ­ из перечня глобальных исследовательских инфраструктур, то им можно доверять, потому что эти институты, эти государства несут ответственность за данные, предоставленные человечеству для общего пользования. Вопросы, обсуждаемые Группой, ­ вопросы приоритетов научных тематик, синхронизации стратегических планов развития стран, участвующих в работе Группы, ­ подытожил Г.В.Трубников. Кстати, это заседание старших должностных лиц, кроме Дубны, проводилось еще в Москве и Гатчине. Весной 2018 года Группа соберется в США, а осенью ­ в Великобритании. Татьяна Крюкова