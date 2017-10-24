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В заседании Группы старших должностных лиц глобальной сети исследовательских инфраструктур, организованном российским Минобрнауки при поддержке ОИЯИ, а также НИЦ «Курчатовский институт», Петербургского института ядерной физики и Аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ, участвовали представители многих стран.
В списке участников Великобритания, Италия, США, ЮАР, Япония, Германия, Индия, Франция, Китай, Испания, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, кроме того, представители федеральных министерств и ведомств России, ведущих российских и международных научноисследовательских центров, образовательных организаций и фондов, представители Еврокомиссии, делегаты посольств, руководители крупнейших мегасайенс проектов и др.
Стоящая перед собравшимися задача решать вопросы приоритетных научных исследований во всем мире, формировать стратегические планы развития исследовательской инфраструктуры. Речь шла о крупных установках, уже работающих в научных центрах или только строящихся, таких, например, как NICA в Дубне, об их роли на мировой научной арене.
Академик РАН, заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, комментируя заседание, поделился:
Почему нам радостно, что это заседание проходит в Дубне? Потому что это замечательная площадка, на которой у наших институтов, и в первую очередь у Дубны, есть возможность показать свои возможности и поделиться планами стратегического развития, в частности, рассказать об ускорительном комплексе NICA, о фабрике сверхтяжелых элементов, о проектах в области нейтринной физики, о нашем реакторе.
Попасть в перечень глобальных инфраструктур это означает рассказать всему миру о наших возможностях, сильно увеличить вероятность прихода к нам новых стран, новых партнеров, новых институтов, новых команд и ведущих ученых. Если мы принимаем форматы и правила игры, по которым работают крупные глобальные международные проекты, такие как ЦЕРН, как проекты в Америке, в Азии и т.д. (а мы уже по ним работаем), то сверка и синхронизация долгосрочных научных планов и стратегии развития это очень важный элемент для нас, выгода для ОИЯИ.
Очень важно показать руководителям агентств, руководителям министерств из 13 стран (Россия 14я) возможности Дубны, рассказать последние новости о наших проектах. Фактически эти люди источники информации в своих странах о наших возможностях. И еще один важный момент. Сегодня председательство в группе старших должностных лиц исследовательских инфраструктур перешло к Российской Федерации. Министерство образования и науки РФ теперь председательствует в этой группе на следующем заседании, и то, что это произошло в Дубне символично, заключил академик Трубников.
Профессор физического факультета Миланского университета, председатель Европейского форума по стратегической инфраструктуре Джорджио Росси в свою очередь отметил, что NICA, которая была предложена как часть стратегической инфраструктуры, безусловно, будет крайне интересна.
У проекта NICA очень большое пересечение с другими инфраструктурами, интересная содержательная программа, конкурентоспособная на мировой научной арене, считает Джорджио Росси.
Подытоживая, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников сказал:
Большая честь для Дубны и для России пригласить сюда такое совещание, потому что Группа старших должностных лиц фактически готовит рекомендации и советы для лидеров государств по исследовательской инфраструктуре во время заседания Большой восьмерки или Большой двадцатки. Сегодня мы, в частности, обсуждали вопрос о том, что нужно рекомендовать странам, на территории которых располагается большая исследовательская инфраструктура, как гарантировать верификацию (установление истинности) данных, выложенных для пользователей всего мира.
Мы говорим: если данные, которые получены на установках или содержатся в базах данных из перечня глобальных исследовательских инфраструктур, то им можно доверять, потому что эти институты, эти государства несут ответственность за данные, предоставленные человечеству для общего пользования. Вопросы, обсуждаемые Группой, вопросы приоритетов научных тематик, синхронизации стратегических планов развития стран, участвующих в работе Группы, подытожил Г.В.Трубников.
Кстати, это заседание старших должностных лиц, кроме Дубны, проводилось еще в Москве и Гатчине. Весной 2018 года Группа соберется в США, а осенью в Великобритании.
Татьяна Крюкова