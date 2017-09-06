Объединенный институт ядерных исследований получил право самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право закреплено распоряжением Правительства Российской Федерации №1792-р от 23 августа 2017 года, в котором опубликован перечень научных организаций и организаций высшего образования, его имеющих.

Список научных организаций в правительственном распоряжении открывает ОИЯИ. Всего же в перечне 23 наименования учреждений, среди которых четыре – научных, в том числе и наш Объединенный институт, и двадцать одно – федеральные государственные образовательные учреждения высшего образования (здесь и МГИМО, и МФТИ, и МИФИ, и МИСиС, и ВШЭ, и другие).

Напомним, согласно подписанному в мае этого года Президентом России федеральному закону об изменении порядка государственной научной аттестации, часть полномочий по контролю за деятельностью советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук была передана ведущим образовательным, научным и другим организациям.

Документ вступает в силу с 1 сентября. Поздравляя всех сотрудников ОИЯИ с важным событием, директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев подчеркнул, что это величайшее доверие к имени Института, которое необходимо оправдывать, внимательно и ответственно подойдя к реализации постановления, исходя прежде всего из требований к качеству защищаемых диссертаций и повышения престижа защищенных.

Татьяна Крюкова