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Право присуждать ученые степени Печать
06.09.2017 09:51

Объединенный институт ядерных исследований получил право самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право закреплено распоряжением Правительства Российской Федерации №1792-р от 23 августа 2017 года, в котором опубликован перечень научных организаций и организаций высшего образования, его имеющих. 

Список научных организаций в правительственном распоряжении открывает ОИЯИ. Всего же в перечне 23 наименования учреждений, среди которых четыре  – научных, в том числе и наш Объединенный институт, и двадцать одно –  федеральные государственные образовательные учреждения высшего образования (здесь и МГИМО, и МФТИ, и МИФИ, и МИСиС, и ВШЭ, и другие).

Напомним, согласно подписанному в мае этого года Президентом России федеральному закону об изменении порядка государственной научной аттестации, часть полномочий по  контролю  за деятельностью советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук была передана ведущим образовательным, научным и другим организациям.

Документ вступает в силу с 1 сентября. Поздравляя всех сотрудников ОИЯИ с важным событием, директор ОИЯИ  академик Виктор Матвеев подчеркнул, что это величайшее доверие к имени Института, которое необходимо оправдывать, внимательно и ответственно подойдя к реализации постановления, исходя  прежде всего  из требований к качеству защищаемых диссертаций и повышения престижа защищенных.

Татьяна Крюкова
 

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