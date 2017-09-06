В двадцатых числах августа делегация ОИЯИ участвовала во 2-м заседании Российско-Кубинской Рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среды, которое состоялось в российской столице. Первое заседание рабочей группы проходило в столице Кубы Гаване в конце прошлого года.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра образования и науки России, Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в ОИЯИ академик Григорий Трубников, в ее составе работали представители Минобразования, РАН наук, РФФИ, ведущих российских научно-исследовательских институтов, научных центров и университетов, а также международных научно-образовательных центров и организаций.

Объединенный институт ядерных исследований представляли заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Алексей Жемчугов и начальник Отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин. Представители ОИЯИ приняли участие в обсуждении организации программ обмена экспертами и учеными в рамках научно-технологического сотрудничества двух стран.

Многочисленную кубинскую делегацию возглавлял заместитель министра науки, технологий и окружающей среды Республики Куба Данило Алонсо Медерос. На заседании присутствовал Посол Республики Куба в РФ Эмилио Лозада Гарсия.

С кубинской стороны в качестве партнера Института в заседании участвовала директор Центра применения и развития ядерных технологий Ангелина Диас Гарсия, член Ученого совета ОИЯИ.

Стороны обменялись информацией о государственной политике России и Кубы в сфере международного научно-технического сотрудничества и отметили совпадение государственных приоритетов в ряде областей науки и технологий, что создает благоприятные предпосылки для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. А также детально обсудили меры по обеспечению мобильности молодых кубинских ученых и студентов и то, как сделать для них доступной современную исследовательскую инфраструктуру. Причем, как отметил Григорий Трубников, последнее – это чрезвычайно важное обстоятельство наряду с реализацией конкретных научно-исследовательских проектов, обсуждавшихся рабочей группой.

Кстати, как было отмечено, в настоящее время сотрудничество Кубы и ОИЯИ успешно развивается в различных направлениях. Дополнительный импульс такого развития был дан во время празднования 60-летия Института и 40-летия участия Кубы в ОИЯИ, в честь чего в Гаване в феврале 2016 года были проведены Дни ОИЯИ в Латинской Америке.

Кубинские сотрудники участвуют в нескольких научно-исследовательских программах Института, включая мега-сайенс проект NICA. Кроме того, в образовательных программах ОИЯИ, начиная с 2015 года, приняли участие 10 молодых кубинских ученых, из них четверо участвовали в традиционных летних студенческих программах.

В ходе заседания Рабочая группа отметила высокую интенсивность контактов российских и кубинских научных и образовательных организаций в развитии двустороннего сотрудничества. Ученые России и Кубы наметили конкретные шаги по наращиванию взаимодействия по ядерным и радиационным технологиям, нанотехнологии, материаловедению, медицине, астрономии и космосу, сельскому хозяйству, межуниверситетскому сотрудничеству и др.

Глава российской делегации Григорий Трубников подчеркнул, что совпадение многих приоритетных научных направлений России и Кубы позволяет легко наладить сотрудничество. Солидарен с ним Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России, констатировавший, что существует большая группа вопросов, где двусторонние отношения находятся в процессе углубления и развития. «Российско-кубинские связи в области науки, технологий и окружающей среды – ключевые для развития стратегических отношений. Уже есть сферы, где мы наблюдаем достаточно глубокое сотрудничество, – это медицина, биотехнологии, нанотехнологии, астрономия и прикладная математика», – сказал посол.

Заместитель министра науки, технологий и окружающей среды Республики Куба, отмечая схожесть приоритетов сторон, подчеркнул, что кубинская сторона работает над совершенствованием науки, технологии и инноваций, в связи с чем было проведено упорядочивание научных организаций.

Рабочая группа на заседании в Москве, кроме того, обсудила вопросы проведения совместных конкурсов проектов с участием научно-исследовательских организаций и университетов России и Кубы, ход реализации проекта по строительству Российско-Кубинской обсерватории на территории Кубы, а также наметила сроки и место проведения третьего заседания. Члены Рабочей группы планируют собраться в Гаване в мае будущего года.

Татьяна Крюкова