В мае этого года исполнилось шестьдесят лет Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, юбилейную дату торжественно отметили 17 мая в ДК «Мир». Гости с порога попадали в доброжелательную праздничную атмосферу, в фойе их встретила выставка фотографий, иллюстрирующих исторический путь, пройденный за шесть десятков лет лабораторией, а главное – на них запечатлены те, кто плечом к плечу прошел этот путь. Среди тех, кто пришел разделить радость и торжественность момента, ветераны и молодежь лаборатории, сотрудники других лабораторий Института, представители научных центров мира, связанных с ЛЯР многолетним сотрудничеством, предприятий и организаций нашего города, столицы, разных регионов России, работающих в тесном контакте с Лабораторией имени Г.Н. Флерова. Поздравлений со сцены ДК «Мир» звучало множество. Перед началом торжественного заседания президент ИЮПАК (Международного союза теоретической и прикладной химии) Наталья Тарасова отметила: «Я рада сегодня быть здесь, потому что колыбель открытий, причем открытий фундаментальных, которые составляют славу нашей страны – это Флеровская лаборатория». Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, сердечно поздравив интернациональный коллектив от имени дирекции и Ученого совета международного Института, в частности, сказал: – Мы все видим, что за годы своего существования Лаборатория ядерных реакций прочно заняла ведущие позиции в сфере тяжелых ионов среди мировых ядерных физических центров. Сегодня Лаборатория – это передовой научный центр, где создана уникальная экспериментальная база, где трудится интернациональная команда ученых и специалистов высочайшего класса. Благодаря этому коллектив лаборатории совершил выдающиеся научные открытия: обнаружены новые виды распада атомных ядер, принципиально новые классы ядерных реакций, синтезировано в общей сложности 11 новых химических элементов, в том числе за последние годы открыты новые сверхтяжелые элементы с атомными номерами с 113-го по 118-й включительно. Эти достижения навечно вписаны в скрижали мировой науки в виде названий и символов новых элементов таблицы Дмитрия Менделеева: 105 элемент – дубний, 114 – флеровий, 115 – московий и 118 – оганесон. Конечно, это выдающиеся достижения, которые прославляют и наш Институт, и наш город. Наряду с фундаментальными исследованиями в Лаборатория широким фронтом ведутся прикладные исследования. Не вызывает сомнения и будущее Лаборатории ядерных реакций, оно связано с созданием первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов, а также развитием экспериментальной базы для изучения легких экзотических ядер, развитием и расширением фронта прикладных исследований, подготовкой высококвалифицированных кадров ученых и специалистов, воспитанием талантливой молодежи, – заключил Виктор Анатольевич. Директор Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова профессор Сергей Дмитриев провел экскурс в историю создания и становления Лаборатории, раскрыл вехи славного 60-летнего пути, «пролистав» архивные фотографии на экране монитора. Академик Борис Мясоедов, руководитель секции химии и новых материалов РАН, признался, что счастлив своей судьбой, потому что его первым учителем был Георгий Флеров. – Особенно хотел бы поздравить коллектив ЛЯР со столь выдающимися открытиями, которые позволяют теперь во всем мире знать, что такое Дубна, где она расположена (в Московской области), что зачинателями научного направления были Георгий Флеров и его первый любимый ученик Юрий Оганесян, который внес огромный вклад в дальнейшее развитие, открыв и предложив холодный синтез, – сказал Борис Федорович. Он вспомнил первое сообщение Г.Н. Флерова о синтезе трансурановых элементов на Ученом совете Института атомной энергии в 1954 году. Это, констатировал профессор Мясоедов, были теперь уже легендарные исследования сектора №7, который возглавлял будущий основатель новой лаборатории. – Необыкновенные времена, удивительная творческая обстановка, которую мог создать только Флеров, – делится Борис Мясоедов, – остались навсегда в памяти у всех, кто был вовлечен в эту эпопею. И огромный путь, который пройден Лабораторией имени Флерова, навсегда останется в золотой копилке Российской академии наук… Президент ИЮПАК Наталья Тарасова, поздравив юбиляров по поручению обоих международных союзов (теоретической и прикладной химии и теоретической и прикладной физики), подытожила: – Поразительные открытия последних лет возбудили огромный интерес к фундаментальным наукам – физике и химии – среди молодежи. Когда Юрий Цолакович Оганесян месяц назад выступал в Менделеевском университете, то по количеству студентов, пришедших на эту лекцию, он превзошел выступление Владимира Высоцкого. Мы были вынуждены открывать двери большого актового зала, и Юрий Цолакович подписал порядка ста периодических таблиц, более того, совершенно в другой части света – в ЮАР, после открытия новых элементов было принято решение о том, что в каждую семью в ЮАР попадет периодическая таблица, и правительство будет заниматься популяризацией фундаментальной науки. Вот за одно это можно сказать огромное спасибо ЛЯР, потому что то, что было в 1957 году предложено в качестве объектов исследования, в качестве возможных результатов, не потеряло актуальности и сегодня. Известный писатель, драматург и журналист (преподаватель журфака МГУ) Владимир Губарев впервые приехал в наш город около полувека назад тогда еще молодым научным обозревателем «Комсомольской правды» на заседание молодежного дискуссионного клуба. С тех пор Дубна так и осталась одним из объектов его профессиональных интересов. В 1960 году он познакомился с Георгием Флеровым, но изюминкой Дубны в то время была Векслеровская лаборатория с ускорителем на самые большие энергии. Писатель поведал об издательском проекте «Великие умы России», который осуществляется по предложению и под патронажем «Комсомольской правды» студентами и преподавателями факультета журналистики. Уже издано 25 томов, посвященных выдающимся российским ученым, сказал он, планируется выпустить 100 томов. В настоящее время на выходе – книга о Векслере. К сожалению, это пока единственный дубненский ученый в проекте, но еще есть о ком рассказать, и Владимир Губарев предложил ректору Дубненского университета организовать работу студентов и преподавателей над проектом. «Пусть первой книгой после Владимира Векслера будет том о Георгии Флерове, каким его видит молодое поколение…», – предложил Владимир Степанович Губарев. Глава Дубны Вячеслав Мухин дал высокую оценку открытиям Лаборатории, сказал, что город ими гордится, и пожелал ученым новых успехов. Живой отклик получил подарочный ролик лицея №6, носящего имя Г.Н. Флерова: подшефные Лаборатории ядерных реакций призвали открыть новый элемент и назвать его ЛЯРий! Официальную часть юбилейного торжества завершило объявление имен лауреатов премии имени Георгия Флерова 2017 года. За теоретические исследования экспертная комиссия единогласно присудила премию Витольду Назаревичу (университет Теннесси, США). За экспериментальные исследования тяжелых ядер и синтез 115 и 117 химических элементов премии Флерова удостоены россияне Александр Шушкин и Владимир Утенков, а также американец Джеймс Роберто – заместитель директора Окриджской национальной лаборатории. На церемонии награждения присутствовал только один лауреат – начальник сектора ЛЯР ОИЯИ Владимир Утенков, диплом ему вручил председатель жюри – выдающийся физик, академик Семен Герштейн. Завершилась торжественная часть праздничного вечера великолепным «свиданием с оперой». Зал тепло аплодировал оркестру Фонда «Таланты мира», солистам-вокалистам ведущих оперных театров, исполнившим популярные оперные хиты. На вечере побывала Татьяна Крюкова