Основные моменты, обсуждаемые на очередной весенней сессии Комитета полномочных представителей стран-участниц Объединенного института ядерных исследований, касались развития Института, финансовой деятельности и кадровых изменений. Завершился первый день сессии КПП необыкновенно интересным докладом научного руководителя Лаборатории ядерных реакций академика Юрия Оганесяна «Новые пришельцы с острова стабильности сверхтяжелых элементов». В который раз слушатели убедились в таланте докладчика ярко и образно излагать самые сложные проблемы современной ядерной физики. Итоги и перспективы Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев доложил полномочным представителям о результатах деятельности ОИЯИ в прошлом году. Среди достижений, безусловно, отмечены и начало строительства коллайдера НИКА в Лаборатории физики высоких энергий, и появление в таблице Менделеева четырех новых химических элементов, созданных в Лаборатории ядерных реакций, и финальная стадия строительства Фабрики сверхтяжелых ионов в ЛЯРе, и успешная работа на исследовательские заказы российских и зарубежных клиентов нейтронного реактора ИБР-2М Лаборатории нейтронной физики. Кроме того, в этом значимом списке числятся и вступление в строй первого кластера гигатонного глубоководного детектора нейтрино на озере Байкал, и подготовка к Марсианской миссии, в которую включились ученые Лаборатории радиационной биологии. На сессии говорили и о перспективных делах стартовавшей семилетки, когда начнет работу комплекс ускорителей Фабрики сверхтяжелых ионов на базе новых технологий синтеза химических элементов, вступит в строй коллайдер НИКА, когда вместе с китайскими физиками будет изготовлен новый сверхпроводящий компактный ускоритель для протонной терапии, когда гигантский нейтринный детектор на Байкале достигнет полной мощности, и о других не менее значимых делах. Новый полпред России Впервые выступивший перед коллегами в новом качестве – полномочного представителя России в ОИЯИ – заместитель министра образования и науки (еще недавно вице-директор ОИЯИ) академик Григорий Трубников заверил участников КПП, что ежегодные финансовые обязательства России и в этом году будут выполнены в полном объеме. В настоящее время из федерального бюджета уже перечислено 106 млн долларов США. – В настоящее время, – подчеркнул замминистра, – научная инфраструктура ОИЯИ претерпевает качественные изменения. Отмечаем, что за период 2010-2015 годов выполнен значительный объем работ, создана новая научно-производственная база и модернизирована существующая. В соответствии с распоряжением российского правительства об участии РФ в строительстве и последующей эксплуатации комплекса НИКА в 2016 году из федерального бюджета Россия перевела взнос для бесперебойной реализации проекта на 2016-2018 годы, который составляет 4,8 млрд рублей (80 млн долларов США). Министерство активно работает над дополнительной поддержкой этого амбициозного проекта. Мы не сомневаемся, что комплекс НИКА на долгие годы станет уникальным элементом мировой научной инфраструктуры и центром притяжения талантливых ученых всех континентов, – сказал Григорий Владимирович и от имени министерства призвал все государства – члены ОИЯИ к участию в этом крупномасштабном проекте. Также Григорий Трубников напомнил, что на прошедшем в ноябре 2016 года заседании КПП ОИЯИ было утверждено Положение о Наблюдательном совете комплекса НИКА как высшем органе обеспечения управления и контроля за реализацией проекта. В его состав вошли четыре представителя России (от минфина, РАН, минобрнауки, правительства Московской области) и представители ОИЯИ. От министерства образования и науки в состав Наблюдательного совета по согласованию с российским правительством вошел академик Трубников, который выразил надежду, что с учетом накопленного опыта сможет эффективно участвовать в развитии Института теперь уже в новом качестве. – Принимая во внимание широкую географию научно-технического сотрудничества ОИЯИ, Российская Федерация активно использует площадку Объединенного института для продвижения развития науки в международном пространстве. Так, в соответствии с планом действий БРИКС в сфере науки технологий и инноваций на 2015-2018 годы утверждена российская инициатива учреждения рабочей группы БРИКС по исследовательской инфраструктуре и мегасайенс-проектам. В мае этого года первое заседание указанной рабочей группы минобрнауки России по согласованию с ОИЯИ было решено провести на площадке Института. Основная задача рабочей группы – выработка общих подходов к научной интеграции, – отметил Григорий Трубников. Как он подчеркнул, активное сотрудничество Института с министерством по линии БРИКС ценится высоко, предполагается, что это привлечет дополнительные научные и финансовые потоки в Институт, в том числе из стран, которые не вступили в ОИЯИ, но проявляют соответствующий интерес к этой области науки. В заключение от себя лично новый полпред России в ОИЯИ Григорий Трубников поблагодарил коллег в Институте, с которыми он проработал в Дубне два десятка лет, за поддержку. Своей научной карьерой, сказал он, я обязан ОИЯИ. Это прекрасная научная школа и высочайший уровень организации. – Не сомневаюсь, что мое назначение на высокий государственный пост в РФ – это в первую очередь признание заслуг ОИЯИ как лидирующей исследовательской организации на территории России, признание выдающихся научных результатов и признание той роли, которую наш Институт в последние годы играет на российском и международном уровне: открытые и современные принципы организации работы, международная научная экспертиза, стратегическое планирование научных программ, кадровая политика. Смею быть уверенным, что моя связь с Институтом не исчезает, а наоборот, укрепляется: во-первых, теперь я должен с удвоенной энергией отстаивать интересы нашей международной организации на самом высоком уровне. Во-вторых, теперь я отвечаю в правительстве за реализацию мега-проекта НИКА, ну и, пожалуй, главное – у нас есть прекрасная возможность транслировать лучшие практики и опыт организации международной науки, которыми обладает ОИЯИ, на всю страну и на страны-партнеры России, – заключил замминистра образования и науки Григорий Трубников. Посол ЕС – на сессии КПП Мартовская сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ знаменательна еще и тем, что в ней впервые принял участие посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас. В своём выступлении он отметил, что это его первый визит в «знаменитый Объединённый институт ядерных исследований», который известен всему миру не только своей впечатляющей научной работой, но и потрясающей воображение историей. ОИЯИ, заявил Ушацкас, несомненно, является очень важным элементом всей системы научной кооперации. Он прочно вписал свое имя в историю физики – ведь, как известно даже далёким от физики людям, 105-й элемент таблицы химических элементов, дубний назван в честь прекрасного города Дубна, где он и был открыт. Как посол Европейского союза в Российской Федерации господин Ушацкас подчеркнул, что сегодня контакты между Дубной и научными сообществами ЕС очень разнообразны и прочны, и, более того, их становится все больше. В какой-то степени это обусловлено тем, что некоторые страны ЕС являются также и полными или ассоциированными членами ОИЯИ, и Европейский союз очень приветствует такое сотрудничество. Среди крупных международных проектов, в которых участвует Дубна, отдельного упоминания посла удостоился CREMLIN – флагманский проект программы Европейского союза по развитию научных исследований и инновациям «Горизонт 2020». Аббревиатура CREMLIN расшифровывается как Connecting Russian and European Measures for Large-scale research Infrastructures. Программа рассчитана на три года, и за это время планируется создать условия для развития международного научно-технического сотрудничества в области установок класса мегасайенс между Россией и Европейским союзом. «Россия играет очень важную роль в развитии проектов мегасайенс, и я очень рад, что CREMLIN способствует установлению связей между научными объектами России и Евросоюза», – заявил господин Ушацкас. – Конечно, мы все возлагаем большие и небезосновательные надежды на строящуюся в Дубне установку НИКА. Надеюсь, что научное сотрудничество и личные отношения помогут нам не только достичь новых исследовательских высот, но и позволят сосредоточиться на том, что нас по-настоящему объединяет, а не на том, что нас временно разделило, – заключил Посол Евросоюза в России. Кадровые рокировки Участники сессии по представлению директора Института Виктора Матвеева рассмотрели вопросы кадровых изменений в дирекции ОИЯИ: об утверждении в должности вице-директоров, главного ученого секретаря и главного инженера ОИЯИ. Как отметил руководитель международной межправительственной организации академик В.А. Матвеев, нынешний состав дирекции работает около 12 лет. Он поблагодарил вице-директоров Института Михаила Иткиса, Рихарда Ледницки, главного ученого секретаря ОИЯИ Николая Русаковича и главного инженера ОИЯИ Григория Ширкова за успешную работу в составе дирекции. На должность главного ученого секретаря ОИЯИ тайным голосованием члены КПП избрали доктора физико-математических наук, заместителя директора Лаборатории физики высоких энергий Александра Сорина, на должность главного инженера – доктора технических наук, начальника отдела ускорительных установок Лаборатории ядерных реакций Бориса Гикала. Сроки полномочий вице-директоров ОИЯИ Михаила Иткиса и Рихарда Ледницки по предложению директора полпреды продлили до конца марта будущего года. Кроме того, КПП согласился с предложением руководителя ввести новую должность вице-директора Института, который будет заниматься развитием международного научно-технического сотрудничества и укреплением контактов с научными центрами стран-участниц и других стран. Его решено выбирать по конкурсу из числа кандидатов, предлагаемых представителями стран-участниц. Прозвучало пожелание при выдвижении кандидатуры на эту должность учитывать предложения, высказанные на последних сессиях Ученого совета о поддержании гендерного баланса в руководстве ОИЯИ. Кстати, через год состоятся масштабные выборы в высший научный орган ОИЯИ – Ученый совет ОИЯИ. На нынешней, весенней, сессии Комитет полномочных представителей утвердил в качестве члена Ученого совета директора Института физики плазмы Китайской академии наук Ли Цзяньгана. Напоследок немного цифр, отражающих резерв руководящих кадров ученых, имеющих научную степень доктора наук. В ОИЯИ в настоящее время работают 236 докторов наук. Возраст лишь 19 из них не превышает 55 лет: в ЛТФ – 6, в ЛФВЭ – 5, в ЛНФ – 3, в ЛИТ – 2, в ЛЯП – 1, в ЛЯР – 1, в ЛРБ – 0, в УНЦ – 1. Татьяна Крюкова Фото с сайта ОИЯИ