В ноябре прошлого года в Москве, в Центральном доме ученых, состоялось торжественное заседание, посвященное 15-летию вступления в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществе о сотрудничестве в области науки и технологий. Было много интересных выступлений, в некоторых из них упоминался мега-сайенс проект «NICA», претворяющийся в жизнь у нас, в Дубне, как пример активного сотрудничества ученых разных стран мира. Там же было принято решение в День науки (8 февраля 2017 года) провести в школах России урок, посвященный этому небывалому грандиозному проекту. А буквально на следующий день, 11 ноября, в Дубне, директор ОИЯИ академик В. Матвеев на заседании Общественного совета при дирекции Института вынес на повестку дня этот вопрос, и, конечно, решено было единогласно: таким урокам быть! Школьники, а тем более дубненские, должны иметь представление о научных поисках и открытиях, которые происходят в городе с высоким званием «наукоград», и особенно о «Вселенной в лаборатории» – так авторы проекта называют свой коллайдерный комплекс «NICA». Коллайдер даст уникальную программу о ранних этапах существования Вселенной, поможет узнать, какими были ее первые мгновения жизни. Помимо фундаментальной науки проект имеет множество инновационных приложений. Будут проведены инновационно-исследовательские работы в области материаловедения и создание новых материалов. Ученые разработают на его базе методику лечения раковых опухолей пучком частиц, а также исследуют влияние радиации на электронику, что необходимо для осуществления полетов к Венере и Марсу, намечено множество других не менее интересных проектов. А вполне подходящая к замыслам аббревиатура данного названия в русском написании напоминает нам о древнегреческой богине с таким же именем Ника – персонификации победы, удачного результата, триумфа. Эта богиня считается олицетворением счастливого исхода и положительного результата в каком-либо деле. И создателей проекта вполне устраивает это соответствие. Ведь недаром наш великий пращур М.В. Ломоносов послал потомкам через столетия свое напутствие: «…О вы, которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать…» Да, может… И рождает умных, толковых, стремящихся к новым свершениям, открывающим целые миры. Скажем не без гордости, что в этом процессе дерзания занята немалая доля ученых нашего наукограда. Поэтому мы, ветераны ОИЯИ, с волнением, но решительно взялись за подготовку проведения уроков в подшефных школах, чтобы дети узнали как можно больше о мега проекте. В начале февраля в школы № 4, 8, 9 и лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова пришли молодые ученые. Учащимся нашего города повезло: они первыми познакомились с потрясающими возможностями коллайдерного комплекса «NICA», «шагнув» со школьной парты в далекое прошлое космоса. Не исключаем возможности, что в недалеком будущем кому-то из них придется стать на нем в числе первооткрывателей новых законов физики или явлений. Школьникам был показан уникальный видеофильм, в котором академик Г. Трубников блестяще и вполне доступно рассказал не только о проекте «NICA», но и о взгляде современной науки на рождение Вселенной и устройство мира. В каждой школе был свой лектор-куратор, отвечавший на возникающие вопросы. Первый открытый видеоурок прошел на ура. Авторы проекта смогли рассказать просто о сложном. Выражаем благодарность молодым ученым физикам, выступившим с докладами в школах: А. Кузнецову (лицей № 6), кстати, бывшему выпускнику этого учебного заведения; Н. Теряевой (школа № 4); О. Кунченко (школа №8); А. Терехину (школа № 9). Совет ветеранов АЭП ОИЯИ