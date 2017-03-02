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Школьникам - о проекте "NICA" Печать
02.03.2017 09:41

В ноябре прошлого года в Москве, в Центральном доме ученых, состоялось торжественное заседание, посвященное 15-летию вступления в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществе о сотрудничестве в области науки и технологий. Было много интересных выступлений, в некоторых из них упоминался мега-сайенс проект «NICA», претворяющийся в жизнь у нас, в Дубне, как пример активного сотрудничества ученых разных стран мира. Там же было принято решение в День науки (8 февраля 2017 года) провести в школах России урок, посвященный этому небывалому грандиозному проекту.

А буквально на следующий день, 11 ноября,  в Дубне, директор ОИЯИ академик В. Матвеев на заседании Общественного совета при дирекции Института вынес на повестку дня этот вопрос, и, конечно, решено было единогласно: таким урокам быть! Школьники, а тем более дубненские, должны иметь представление о научных поисках и открытиях, которые происходят в городе с высоким званием «наукоград», и особенно о «Вселенной в лаборатории» – так авторы проекта называют свой коллайдерный комплекс «NICA».

Коллайдер даст уникальную программу о ранних этапах существования Вселенной, поможет узнать,  какими были ее первые мгновения жизни. Помимо фундаментальной науки проект имеет множество инновационных приложений. Будут проведены инновационно-исследовательские работы в области материаловедения и создание новых материалов. Ученые разработают на его базе методику лечения раковых опухолей пучком частиц, а также исследуют влияние радиации на электронику, что необходимо для осуществления полетов к Венере и Марсу, намечено множество других не менее интересных проектов.

А вполне подходящая к замыслам аббревиатура данного названия в русском написании напоминает нам о древнегреческой богине с таким же именем Ника – персонификации победы, удачного результата, триумфа. Эта богиня считается олицетворением счастливого исхода и положительного результата в каком-либо деле. И создателей проекта вполне устраивает это соответствие.  Ведь недаром наш великий пращур М.В. Ломоносов послал потомкам через столетия свое напутствие:

«…О вы,  которых   ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких   зовет  от стран  чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И  быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать…»

Да, может… И рождает умных, толковых, стремящихся к новым свершениям, открывающим целые миры. Скажем не без гордости, что в этом процессе дерзания  занята немалая доля ученых нашего наукограда. Поэтому мы, ветераны ОИЯИ, с волнением, но решительно взялись за подготовку проведения уроков в подшефных школах, чтобы дети узнали как можно больше о мега проекте.

В начале февраля в школы № 4, 8, 9 и лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова пришли молодые ученые. Учащимся нашего города повезло: они первыми познакомились с потрясающими возможностями  коллайдерного комплекса «NICA», «шагнув» со школьной парты в далекое прошлое космоса. Не исключаем возможности, что в недалеком будущем кому-то из них придется стать на нем в числе первооткрывателей новых законов физики или явлений. Школьникам был показан уникальный видеофильм, в котором академик Г. Трубников блестяще и вполне доступно рассказал не только о проекте «NICA», но и о взгляде современной науки на рождение Вселенной и устройство мира. В каждой школе был свой лектор-куратор, отвечавший на возникающие вопросы.

Первый открытый видеоурок  прошел  на  ура.  Авторы проекта смогли рассказать просто  о сложном. Выражаем благодарность молодым ученым физикам, выступившим с докладами в школах: А. Кузнецову (лицей № 6), кстати,  бывшему выпускнику этого учебного заведения; Н. Теряевой (школа № 4); О. Кунченко (школа №8);  А. Терехину (школа № 9).

Совет ветеранов АЭП ОИЯИ
 

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