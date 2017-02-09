Зимние сессии программных комитетов ОИЯИ завершились работой 45 сессии программного комитета по ядерной физике, который возглавляет известный французский физик Фабьен Пикмаль. Ее особенность в том, что на ней рассматриваются предложения по новым темам и направлениям в области ядерной, нейтринной, физики легких мезонов и т.д.

С основными направлениями исследований в Объединенном институте на начавшуюся в этом году новую семилетку ядерщиков познакомил главный ученый секретарь ОИЯИ Николай Русакович.

Безусловно, одна из основных тем сессии – нейтринная физика, байкальский глубоководный детектор. О нейтринной программе ОИЯИ, Байкальском нейтринном эксперименте и нейтринной астрономии высоких энергий коллегам поведал Баир Шайбонов.

Но прежде всего ученые акцентировали внимание на ключевых проектах плана – создании фабрики сверхтяжёлых элементов, новых ускорителей, получении первых пучков ускоренных частиц и сроках первых физических экспериментов. В представленных на сессии докладах внимание было уделено именно фабрике, какие эксперименты будут проводиться на ней, на новых установках.

Состоянием дел по сооружению фабрики сверхтяжелых элементов поделился директор Лаборатории ядерных реакций Сергей Дмитриев. Он рассказал, какие работы ведутся на ускорителе ДЦ-280 после завершения монтажа магнита.

Напомним, в полном соответствии с утвержденным графиком в середине сентября прошлого года стартовали работы по монтажу магнита циклотрона ДЦ-280 в здании фабрики сверхтяжелых элементов ЛЯР.

Как отметил Сергей Николаевич, 2016 год с точки зрения того, что сделано по ускорителю ДЦ-280, был крайне успешным: 15 сентября начали монтаж основного магнита ускорителя, и практически в конце декабря он был полностью завершен.

– Сегодня большой магнит, основной магнит нашего циклотрона, готов к тестированию, то есть к проведению магнитных измерений, – сказал Сергей Дмитриев. – Конечно, это еще половина пути: нам еще предстоит завершить монтаж всех систем. К сожалению, не все помещения нового экспериментального корпуса для этого готовы, но, думаю, что в ближайшие два месяца строители выполнят обещанный объем работ, и все пойдет по плану. А по плану мы должны в декабре этого года получить первый пучок. Конечно, это достаточно напряженный график, который зависит не только от нас, но и от строителей. Думаю, мы его реализуем, – уверен директор ЛЯР.

Что касается экспериментов с уже открытым 118-м элементом и экспериментов по синтезу сверхтяжелого 119-го, Сергей Дмитриев уточнил, что по 118 элементу исследования продолжатся во второй половине нынешнего года.

В настоящее время для эксперимента изготавливается в Окридже уникальная мишень на базе калифорния-251. Ожидается, что она поступит летом, и эти исследования будут проводиться на ускорителе У-400.

Первые эксперименты по синтезу нового сверхтяжелого элемента – 119 – планируются на 2019 год, то есть через два года, для этого будут использованы берклиевая и калифорниевая мишени, но уже с новыми пучками ионов. Если сегодня для бомбардировки мишеней используются пучки ионов кальция-48, то планируется использовать пучки ионов титана-50.

– Должен сказать, это наша совместная работа с учеными Страсбурга (Франция), когда мы научились получать достаточно интенсивные пучки ионов титана. Но это уже работа 2019 года, – подытожил директор ЛЯР Сергей Дмитриев.

Научный доклад «Кластерный подход к описанию структуры тяжелых ядер» и стендовые доклады молодых ученых ОИЯИ завершили зимнюю сессию программно-консультативного комитета по ядерной физике.

Татьяна Крюкова