Ученые ОИЯИ Александр Незванов и Владислав Шалаев стали лауреатами конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2023 году.

Как отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в этом году присудили в общей сложности 15 премий по 700 тысяч рублей каждая. Их получили молодые талантливые специалисты - физики, математики, химики, инженеры, биологи, работающие в научно-исследовательских и производственных организациях региона. Лауреатами премии стали специалисты из г.о. Долгопрудный, Черноголовка, Пушкинский, Дубна, Фрязино, Пущино, Солнечногорск.

Александр Незванов, научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, стал лауреатом губернаторской премии за цикл работ по направлению исследований особенностей взаимодействия нейтронов низких энергий с нанодисперсными средами.

Владислав Шалаев, младший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, представил на конкурс работу по созданию программных инструментов для изучения процессов с парой лептонов в конечном состоянии на ускорителях БАК и NICA.

Напомним, что Премия губернатора молодым ученым и специалистам в Подмосковье вручается уже 12 лет. За все время ее присудили более чем 170 талантливым специалистам. Ежегодно присуждается 15 премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 000 рублей каждая. Премия состоит из денежного вознаграждения и свидетельства лауреата премии.

Лауреатами Премии губернатора Московской области в предыдущие годы становились научный сотрудник ЛРБ Юлия Виноградова, заместитель руководителя Управления научно-организационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ Олег Белов, научный сотрудник ЛЯП Николай Азарян, авторский коллектив ЛЯП - ведущий инженер Иван Городнов и научный сотрудник Антон Должиков, а также сотрудники ЛЯП Александр Колесников и Людмила Колупаева.

Подготовила

Людмила Петрова