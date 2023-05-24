Третье в этом году заседание Научно-технического совета прошло в ОИЯИ буквально на днях. Основной его темой стало обсуждение планов Института в сфере укрепления статуса международной организации и в сфере кадровой политики.

Открыл заседание директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, поприветствовав бывшего председателя НТС профессора Ростислава Джолоса и выразив ему благодарность за эффективную работу в течение долгих лет на этом посту. Новым председателем НТС стала д.ф.-м.н. Елена Колганова, ведущий научный сотрудник, руководитель ДКиД. Заместителем председателя НТС был избран Норберт Кучерка, заместитель директора ЛНФ.

Г.В. Трубников определил две важнейшие задачи для Института на ближайшие месяцы: укрепить статус ОИЯИ как международной организации, обеспечив эффективную работу со странами-участницами, а также привлечь молодые научные кадры из других стран в Дубну. Что касается первой задачи, то сейчас Институт в хорошей форме, подчеркнул директор. «Ни один из важнейших показателей Института за последние полгода не просел и не имеет отрицательной тенденции. Поступают взносы стран-участниц, все согласно графику. Наполнение бюджета дает нам ресурсы и средства на исполнение всех наших планов», - отметил он.

Директор ОИЯИ подчеркнул, что Институт ведет активную работу по развитию международного сотрудничества. Запланировано большое количество конференций в разных странах и в Дубне в том числе, а также первый официальный визит делегации ОИЯИ в Мексику. Совместно с китайской стороной ведется подготовка первого заседания Совместного координационного комитета

ОИЯИ - Китай, где будет обсуждаться вопрос развития и укрепления отношений.

«Мы чувствуем поддержку наших стран-участниц. Это самое главное, - подытожил Григорий Трубников. - При этом очень важной задачей является активизация международного сотрудничества в части увеличения числа сотрудников из этих стран». Григорий Владимирович отметил необходимость создания инструментов для решения этой задачи, и здесь важная роль отводится участию директоров лабораторий и руководителей проектов ОИЯИ.

По информации jinr.ru