Младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Владислав Рожков включен в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

«Для меня большая честь войти в новый состав Координационного совета, где я буду представлять интересы молодых ученых не только ОИЯИ, но и Подмосковья, - поделился Владислав Рожков.- Надеюсь, что такое сотрудничество будет полезным как Институту, так и Координационному совету, а также станет очередным шагом на пути к укреплению и установлению новых связей Дубны с другими научными центрами и университетами России».

В Объединенном институте Владислав Рожков возглавляет Объединение молодых учёных и специалистов ОИЯИ. 30 марта был повторно избран на пост председателя Совета ОМУС. Он является членом Совета молодых учёных и специалистов Московской области.