В десятке лучших Сотрудница ОИЯИ Марина Владимировна Фронтасьева вошла в первую десятку рейтинга лучших учёных в РФ. Эти данные опубликовала ведущая научная платформа Research.com. Марина Владимировна - кандидат физико-математических наук, доцент, советник директора по прикладным исследованиям и инновациям Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ. Круг её научных интересов очень широк - от геологии и медицины до космической пыли в окружающей среде. Так, она занимается исследованием мхов Крайнего Севера России и моллюсков в Южной Африке. Является автором и соавтором более 450 научных работ.

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