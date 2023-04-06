Из Китая в ОИЯИ доставлены около 300 модулей электромагнитного калориметра для детектора MPD на NICA. Нынешняя поставка стала последней в серии из трех. Всего Китаем было изготовлено 800 модулей.

Электромагнитный калориметр, или ECAL, - это устройство для измерения энергии электромагнитных частиц - электронов, позитронов и фотонов. Всего для детектора MPD на NICA требуется 2400 модулей ECAL. Обладая опытом в этой области, китайские коллеги из пяти центров с лидирующей ролью Университета Цинхуа присоединились к производству ECAL для MPD NICA. Еще 800 модулей изготовили на территории России. Изготовителями стали приборный завод «Тензор» в Дубне, а также два предприятия в Москве и Протвино. Сотрудничество с китайскими организациями в области производства ECAL продолжится, и специалисты КНР смогут изготовить еще 400 модулей. Столько же модулей дополнительно произведут в Москве и Протвино, и эта работа уже стартовала.

«Такое масштабное производство модулей ECAL потребовало привлечь широкий круг ученых и специалистов из Китая. Сегодняшнее событие показывает, что мы можем направлять совместные усилия на развитие масштабных проектов на благо науки. Такое взаимообогащающее сотрудничество будет способствовать нашей дружбе и единению ученых», - прокомментировал событие вице-директор ОИЯИ, руководитель проекта NICA Владимир Кекелидзе.

Помимо создания модулей калориметра специалисты из Китая вносят существенный вклад в их установку и настройку. «В ЛФВЭ вместе с нами трудятся молодые сотрудники из КНР, которые приезжают в Дубну для широкого спектра работ. Для молодых ученых это прекрасная возможность учиться работать на реальной установке», - подчеркнул ведущий научный сотрудник сектора идентификации элементарных частиц ЛФВЭ Игорь Тяпкин.

Кооперация Китая и ОИЯИ продолжит развиваться благодаря недавно подписанному межправительственному протоколу об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований.

Людмила Петрова по информации пресс-службы ОИЯИ