24 марта состоялась сессия Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ под председательством Арсена Хведелидзе, полномочного представителя правительства Республики Грузия в ОИЯИ. Участники обсудили статус научных проектов ОИЯИ, достигнутые результаты и дальнейшие планы по развитию Института. Международное сотрудничество Заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков поздравил коллектив Объединенного института с днем его основания и заверил, что МАГАТЭ рад продолжать международное сотрудничество с ОИЯИ на благо всех стран-участниц. Он также озвучил предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси включить ОИЯИ в качестве одной из площадок новой программы МАГАТЭ имени Лизе Мейтнер, направленной на развитие карьеры женщин в ядерной отрасли. Рабочую программу сессии КПП открыл директор Института Григорий Трубников. В своем докладе он представил итоги деятельности ОИЯИ за период, прошедший с прошлого заседания в ноябре в Египте. 2023 год стартовал в Институте с заседаний Программно-консультативных комитетов и Ученого совета в обновленных составах. Главной задачей заседаний стало знакомство с доработанным проектом семилетнего плана развития Института. Его научная программа пройдет детальную экспертизу на предстоящих в июне сессиях ПКК. Среди главных итогов февральской сессии Ученого совета стало подписание соглашения с Соединенными Штатами Мексики о совместных работах в области передовых фундаментальных и прикладных научных исследований. Еще одним важным результатом в области международного сотрудничества стал подписанный протокол об укреплении сотрудничества с Китаем в области фундаментальных научных исследований. Активно развивается сотрудничество с Республикой Сербия. Важные показатели Объединенный институт быстрыми темпами снижает средний возраст оборудования научной инфраструктуры. Идет увеличение доли сотрудников в возрасте 35-60 лет (43%), также наблюдается рост доли женщин среди сотрудников ОИЯИ (38%). Институт сохраняет высокий уровень публикационной деятельности и количества защит диссертаций. Институтом достигнуты важные научные результаты. В рамках проекта NICA международная коллаборация BM@N получила более полумиллиарда физических событий в течение рекордного по длительности физического сеанса на ускорителях комплекса NICA. Директор ОИЯИ Григорий Трубников сообщил, что строительные работы завершены на 97%, и к декабрю 2023 года ускорительный комплекс будет готов к техническому запуску. В полном объеме выполняются обязательства ОИЯИ в экспериментах ALICE, CMS и ATLAS в ЦЕРН. В 2022 году по производительности центр уровня Tier 1 ОИЯИ занял первое место среди других центров Tier 1 в мире для ЦЕРН. Еще один важный показатель достигнут в области информационных технологий - суперкомпьютер «Говорун» прошел глубокую модернизацию, и теперь его пиковая производительность превышает 2 петафлопса. По скорости передачи данных, быстрой оперативной памяти и общему объему хранилища данных суперкомпьютер входит в топ-25 суперкомпьютеров мира. Платформа DIRAC приросла двумя новыми центрами в Армении и Узбекистане. Успешно идут работы на Фабрике сверхтяжелых элементов: в 2022 году рабочее время установки составило 6000 часов. Получены новые изотопы сверхтяжелых элементов - дармштадтий-276, лоуренсий-264, московий-286, хассий-272, сиборгий-268. Самый свежий результат - февраля этого года - впервые наблюдался до сих пор неизвестный изотоп дармштадтия-275. Эти достижения закрепили лидерство Института в области синтеза сверхтяжелых элементов. Эффективный объем нейтринного телескопа Baikal-GVD уже достиг эффективного объема 0,5 км3. В ходе нынешней экспедиции на озеро Байкал команда проекта планирует установить два новых кластера, тем самым увеличив количество оптических модулей до 3456. Кроме того, в начале марта на озере Байкал состоялось совещание с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, на котором обсуждалось развитие российской нейтринной программы. Телескоп Baikal-GVD уже дает физические результаты: участники проекта зарегистрировали 11 кандидатов астрофизических нейтрино. Статья об этом вышла в престижном журнале Physical Review D. Кроме того, в коллаборацию Baikal-GVD вошли еще три новых участника. Коллектив Лаборатории нейтронной физики готовится к запуску реактора ИБР-2. Также в лаборатории активно идут исследования по поведению стенок твелов для будущего источника нейтронов НЕПТУН. После этого специалисты планируют приступить к изучению поведения материала для нового реактора - нептуния. «Успехи, которых мы достигли на сегодняшний день - это результат сплоченной работы команды ОИЯИ, - подчеркнул Григорий Трубников. - Нынешняя семилетка подходит к концу, и можно говорить, что Институт завершает ее в хорошей форме. ОИЯИ выполняет свою главную задачу - демонстрирует выдающиеся научные результаты, а также привлекает новых партнеров». Члены Комитета ознакомились с доработанным проектом нового семилетнего плана развития ОИЯИ. Команда Института учла замечания и комментарии членов КПП и Ученого совета к документу и провела работу по приоритизации участия Института во внешних экспериментальных коллаборациях. Специалисты проанализировали возможные риски для выполнения плана и предложили способы их преодоления. Одним из важных пунктов документа выступает цифровизация Института. В новой семилетке планируется усилить персонал Института 1,5 тыс. новых исследователей и специалистов. Работу сессии завершили общая дискуссия и принятие решений. По информации пресс-службы ОИЯИ