На Фабрике сверхтяжелых элементов открыт еще один изотоп дармштадтия.

27 февраля 2023 года на Фабрике сверхтяжелых элементов Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ впервые наблюдался до сих пор не известный изотоп дармштадтия-275.

Как пояснил ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов, ядро 275Ds было получено на сепараторе DGFRS-II Фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ) во взаимодействии пучка кальция-48 с мишенным материалом тория-232. Основной целью эксперимента являлась подготовка к будущему синтезу химического элемента 120.

Первый успешный синтез изотопов дармштадтия в реакции 48Ca – 232Th был осуществлен на Фабрике СТЭ ЛЯР ОИЯИ в 2022 году. В результате были открыты сразу три неизвестных ранее изотопа: дармштадтий-276, хассий-272 и сиборгий-268. В 2023 году эксперимент был продолжен при большей энергии пучка. В нем было получено одно событие образования дармштадтия-276 и одно – дармштадтия-275.

Новый изотоп дармштадтий-275 испытал альфа-распад с образованием хассия-271. Период полураспада 275Ds составил 62 микросекунды. Исследование данной реакции будет продолжено.