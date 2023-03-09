2 марта исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого ученого Георгия Николаевича Флерова (1913 - 1990), основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. В ознаменование этой памятной даты 3 марта члены дирекции ОИЯИ и руководства Лаборатории ядерных реакций возложили цветы к памятнику Г.Н. Флерова на ул. Векслера. Ключевым мероприятием празднования стал торжественный семинар, посвященный памяти ученого. Семинар прошел в Лаборатории ядерных реакций, на нем также состоялась презентация книги, выпущенной к юбилею академика Флерова. Приветственные слова произнес директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников: «Сегодня крупное событие в жизни не только нашего города, нашего Института, но и всей российской науки - юбилей Георгия Николаевича Флерова. Это был большой человек, оставивший яркий след в мировой науке. Дерзкий, энергичный, отстаивающий научную истину, человек с высокой ответственностью и высокой степенью риска». Григорий Трубников подчеркнул, что Флеров был одарен блестящей научной интуицией и одновременно - упорством, позволявшим ему отстаивать идеи и эксперименты, в которые он верил, вовлекая в них свое окружение, начиная со студентов и заканчивая руководителями страны. «Только такой напор и вера дают фантастические плоды: имя Флерова - в Таблице Менделеева, на фронтоне Лаборатории, в которой он работал, оно известно всем жителям Дубны», - заключил директор ОИЯИ. «Сегодня торжественный день для всего нашего Института. Мы отмечаем 110-летие со дня рождения основателя нашей Лаборатории, первого директора, который создал ее и довел до вершин»,- констатировал вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев. Он подчеркнул, что главной памятью о Георгии Николаевиче являются достижения ЛЯР ОИЯИ и название 114-го элемента Периодической таблицы. Выступления на семинаре были посвящены разным этапам пути ученого. Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и выдающийся ученик Георгия Флерова академик Юрий Оганесян рассказал о начале становления Флерова в профессии, его студенческих годах и работе с Игорем Курчатовым, который в то время возглавлял отдел Ленинградского физико-технического института, где Флеров проходил практику. Флеров всю жизнь считал Курчатова своим учителем. Академик Оганесян рассказал об истории открытия в 1940 году Георгием Флеровым и Константином Петржаком спонтанного деления ядра урана. «В Советском Союзе это открытие привлекло большое внимание. Его рассматривали как свидетельство того, что Курчатов и его сотрудники работают теперь на том же уровне, что и ученые ведущих исследовательских центров на Западе», - сказал Юрий Оганесян. Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), заведующий кафедрой электронных измерительных систем НИЯУ МИФИ академик Радий Илькаев рассказал о роли Георгия Флерова в советском атомном проекте и его вкладе в развитие ВНИИЭФ, где Флеров проработал четыре года. За этот небольшой срок герой дня создал в этом институте школу экспериментальной физики и заложил основы создания уникальной базы установок для ядерно-физических и радиационных исследований. В атомном проекте группа Флерова отвечала за создание методов и проведение критмассовых измерений и организовала около тысячи экспериментов на 40 различных веществах. После первого же испытания по атомному проекту Флеров был отмечен званием Героя Социалистического Труда. «Хотелось бы подчеркнуть, что при создании первых образцов для ядерных испытаний работы Флерова были определяющими. Без этих экспериментальных работ это нельзя было бы сделать. Флеров, по существу, был одним из организаторов и участников испытания первой советской атомной бомбы и первой водородной бомбы», - резюмировал Радий Илькаев. Советник Президиума РАН академик Борис Мясоедов (Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН) передал участникам семинара приветствие президента РАН Геннадия Красникова и вице-президента РАН Степана Калмыкова с пожеланием ЛЯР дальнейших успехов в научной деятельности. Доклад академика Мясоедова был посвящен синтезу и изучению сверхтяжелых элементов Г.Н. Флеровым. Путь докладчика в науке начался в Дубне в 1954 году. «Я как ученый родился благодаря Георгию Николаевичу. Он был больше чем наставник - это был человек, блестящий во всех отношениях», - рассказал Борис Мясоедов. В рамках торжественного мероприятия состоялась презентация книги-альбома «Академик Георгий Николаевич Флеров. Портрет на фоне эпохи». Книга издательства «РМП» (Real Modern Pictures), которое занимается изданием биографических и корпоративных книг, посвящена жизни и пути в науке известного ученого. В ней раскрывается его характер и образ времени, в котором он жил. В издание вошло большое количество ранее не публиковавшихся фотографий и документов из архивов ОИЯИ и ЛЯР, а также из личных архивов. Авторы-составители книги - Михаил Лукичев и Наталья Шаульская. Директор издательства Михаил Лукичев рассказал, что работа над книгой об академике Флерове началась в октябре 2022 года по предложению директора Лаборатории ядерных реакций Сергея Сидорчука. В издании книги помогли Юрий Оганесян, редактор еженедельника ОИЯИ «Дубна: наука, содружество, прогресс» Евгений Молчанов и научно-информационный отдел ОИЯИ под руководством Бориса Старченко. Михаил Лукичев выделил мысль, что в ОИЯИ есть славная традиция чтить память об отцах-основателях Института, ученых с мировым именем, и что такая традиция сохраняется далеко не во всех научных центрах. Целевую аудиторию книги ее составитель определил так: «Эта книга прежде всего для тех, кто не знает главного героя, но хотел бы узнать о нем больше - для следующего поколения ученых, для молодежи, которая должна на примере таких людей учиться жить и работать. Флеров - очень хороший пример того, как можно своей головой и талантом добиться в жизни многого», - подчеркнул он. По материалам jinr.ru