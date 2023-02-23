16 февраля стартовала очередная, 133-я сессия Ученого совета Объединенного института ядерных исследований. Заседание проходит в обновленном составе Совета, который был утвержден на пятилетний срок на сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ в ноябре 2022 года. Члены Совета рассмотрели и обсудили финальную версию нового Семилетнего плана развития ОИЯИ, который будет утвержден в марте Комитетом полномочных представителей. Состоялось торжественное подписание соглашения с Национальным советом по науке и технологиям Мексики.

133-я сессия Ученого совета проходила под председательством профессора Сергея Килина. Работу сессии открыл доклад директора Объединенного института Григория Трубникова. Директор Института в своем докладе дал обзор важнейших научных результатов, достигнутых с сентябрьской сессии Ученого совета. Ярких результатов Институт достиг в области теоретической физики, радиационных исследований в науках о жизни, IT-технологиях. Продолжается работа научных групп Института в экспериментах ЦЕРНа.

На комплексе NICA к июлю завершатся все строительные работы. Самым ярким результатом с момента предыдущей встречи Совета стало проведение четвертого, самого длинного в истории ЛФВЭ цикла работы комплекса ускорителей, в результате которого на первом эксперименте проекта NICA - BM@N - было набрано более полумиллиарда физических событий. Ученые приступили к глубокому анализу полученных данных и надеются представить первые результаты летом этого года. Одновременно с этим продолжается активная работа над детектором MPD. В ноябре были протестированы первые элементы системы электронного охлаждения для комплекса NICA, весной специалисты Лаборатории физики высоких энергий планируют начать сборку этой системы.

В Лаборатории ядерных реакций идет подготовка к синтезу 120-го элемента Периодической таблицы. В экспериментах 2022 года ученые синтезировали три новых изотопа. Экспериментальные результаты идут в согласии с теоретическими предсказаниями специалистов. Ускоритель У-400М проходит глубокую модернизацию, ожидается, что первые пучки на нем команда ЛЯР ОИЯИ получит в конце 2023 года. Идет создание циклотрона ДЦ-140, в его экспериментальном зале проходит реконструкция.

Очередная экспедиция по развертыванию нейтринного телескопа Baikal-GVD стартует в эти дни на озере Байкал. Команда мегасайенс-проекта планирует установить почти 700 оптических модулей, что составит 2 кластера. Как и было запланировано, в 2022 году специалисты провели анализ данных, набранных на телескопе в течение 2018 – 2022 гг. В результате они выделили 11 событий-кандидатов на нейтрино сверхвысоких энергий, и статья об этом событии принята к публикации в Physical Review D.

В ноябре 2022 года Лаборатория информационных технологий завершила очередной этап проекта развития суперкомпьютера «Говорун», что значительно увеличило его производительность. Специалисты лаборатории продолжают работу над развитием облачной инфраструктуры. Значимые работы сделаны сотрудниками Лаборатории нейтронной физики в области материаловедения. Продолжается развитие комплекса спектрометров на реакторе ИБР-2. Идет разработка нового источника нейтронов «Нептун».

За 2022 год около 400 студентов побывали в ОИЯИ в рамках различных образовательных программ Института, расширяется сеть инфоцентров ОИЯИ, Институт активно ведет просветительскую деятельность.

ОИЯИ повышает уровень сотрудничества с рядом стран. В январе-феврале проходит серия двусторонних тематических совещаний с научными институтами и университетами Китая с целью систематизации уже существующего широкомасштабного сотрудничества и подготовки соглашения о кооперации между ОИЯИ и КНР и координации исследований на высоком уровне.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников также представил вниманию участников сессии актуализированный проект Семилетнего плана развития Института на 2024 – 2030 годы, в котором были учтены замечания и предложения членов Ученого совета, высказанные на его предыдущей сессии, а также результаты обсуждения Плана на ноябрьской сессии КПП. В этот же день прозвучали доклады председателей Программно-консультативных комитетов, которые представили итоги январских заседаний консультативных органов, состоялись выборы директоров ЛНФ и ЛИТ.

Сессию завершили общая дискуссия и принятие резолюции Ученого совета.

По материалам jinr.ru