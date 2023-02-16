В День российской науки президент Владимир Путин провел заседание совета по науке и образованию, главой которого он и является. Он предложил обсудить шаги по наращиванию научного и технологического потенциала, чтобы новые разработки способствовали «укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей». С предложением на заседании выступил директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников: - Если позволите, буквально несколько тезисов я бы добавил в развитие того, что говорили в самом начале и Ковальчук, и Красников, и министр Фальков, и Андрей Александрович Травников - особенно в поддержку того, чтобы нам (правильный, наверное, момент сейчас), укрепляя этот научный граф, переосмыслить и актуализировать статус наукоградов и территорий с концентрацией научного интеллекта. Таких точек в стране сейчас много - как минимум полтора - два десятка. Я могу сходу назвать некоторые - это и Гатчина, и Протвино, и Зеленоград, и Саров, и Дубна, и Пущино, и Обнинск, и Черноголовка… Благодаря вашим решениям, благодаря поддержке правительства создается сеть мегаустановок по всей стране. И, в частности, в тех точках, которые я называл, где-то есть особые экономические зоны, где-то - технопарки, где-то - совершенно уникальные центры мирового уровня науки. Но, к сожалению, городская среда там сильно отстает от таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа. То есть современной урбанистики в этих местах нет. А людям для максимальной самореализации нужна задача, нужны условия для работы и комфортная городская среда, где было бы безопасно, удобно и комфортно. Самые прорывные технологические решения были бы реализованы. Территории эти небольшие. Я знаю и сейчас ответственно говорю, что и губернаторы были бы готовы софинансировать такую работу. И мы этот вопрос обсуждали неоднократно на комиссиях Госсовета, нас поддерживают и комитет Госдумы профильный, и Совет Федерации. Смысл моего предложения в том, что программа инфраструктурного развития таких территорий, может быть, заслуживает отдельного федерального проекта и уж точно заслуживает актуализации статуса вот таких малых территорий концентрации научного интеллекта. Владимир Путин: - Григорий Владимирович, вы правы. У нас много различных программ в сфере урбанистики, начиная от благоустройства дворовых территорий и заканчивая более масштабными вещами. Но этому вопросу, который вы сейчас подняли, должного внимания не уделяется. И на это точно нужно посмотреть. Это предложение оформим в качестве одного из пунктов протокола сегодняшнего заседания. При всех этих программах, а их у нас много, да и средства выделяются колоссальные - сотни миллиардов рублей, развернуть небольшой ручеек… А там не такие уж и большие деньги нужны. Вы правы абсолютно. Правы. Даже жаль, что мы раньше до этого не додумались… Предложения Г.В. Трубникова по части развития территорий, где сосредоточены научные проекты, актуальны, безусловно, и для нашей Дубны. Благоустройство десятилетиями не касалось множества уголков нашего города и, похоже, не коснется, не будь масштабной федеральной программы и федерального финансирования. Тротуары, дороги, дворы подчас находятся в не лучшем состоянии. Другой вопрос, что при создании комфортной городской среды, о которой говорил дубненский академик, прежде всего нужно сохранить облик города с его нешумными улицами, тенистыми дворами - тот, который как раз и создает особенный дух научной Дубны. Ведь атмосфера научных городов создавалась десятилетиями и делала их непохожими на сотни других российских городов. Подготовила Анна Владимирова