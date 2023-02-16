8 февраля отметили День российской науки. В Дубне это праздничная дата не только для ученых и инженеров ОИЯИ, посвятивших свою жизнь исследовательской деятельности, но и для разработчиков, инженеров, других специалистов компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна». Сегодня - о сотрудничестве двух организаций и взаимодействии науки с бизнесом.

Динамично развивающаяся инновационная площадка ОЭЗ «Дубна» и ОИЯИ, ведущий фундаментальные исследования мирового масштаба, заключили соглашение о сотрудничестве в Год науки и технологий. В действительности их взаимодействие началось гораздо раньше.

Сегодня новыми направлениями наполняется взаимодействие коллективов разработчиков ОИЯИ с инновационными предприятиями ОЭЗ. Проработка концепции возможных совместных проектов и пробные эксперименты ведутся в таких областях, как разработка биоматериалов нового поколения для офтальмологии и стоматологии, в том числе на основе трековых мембран, оптимизация технологии производства мицеллированных препаратов, а также создание на основе трековых мембран продуктов для лабораторной диагностики. Кроме того, специалисты в области ускорительной техники из ОИЯИ и компаний-резидентов на взаимной основе предоставляют научно-техническую поддержку в обслуживании этого сложного оборудования.

В рамках соглашения о сотрудничестве два предыдущих года совместно проводились открытые конкурсы молодежных научно-технических проектов. В них приняли участие более 120 человек, командами было представлено около 50 проектов.

В ОЭЗ «Дубна» второй год реализуется проект «Цифровой гараж». Творческий молодежный центр активно поддерживают как резиденты, так и сотрудники Объединенного института ядерных исследований, которые входят в состав экспертного совета цифрового гаража.

Специалисты градообразующих организаций не только активно ведут профориентационную работу, обмениваются технологиями, знаниями, опытом. Так налаживаются тесные дружеские и партнерские связи, выстраивается взаимовыгодный диалог между большой наукой и высокотехнологичным бизнесом, который положительно сказывается на развитии наукограда, ОЭЗ «Дубна», ОИЯИ, на экономике региона и страны.

Светлана Жукова