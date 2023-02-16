13 - 14 февраля в Объединенном институте ядерных исследований с визитом побывала делегация Национальной академии наук Беларуси.

В первый день на встрече с дирекцией ОИЯИ главе делегации - академику-секретарю Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александру Шумилину в торжественной обстановке был вручен Орден Дружбы за заслуги в укреплении научно-технического сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь.

По поручению администрации президента Российской Федерации награду академику НАН Беларуси вручил директор ОИЯИ Григорий Трубников. Инициатива представления награждаемого к ордену исходила из Дубны. В течение 2014 - 2022 гг. Александр Шумилин являлся полномочным представителем Республики Беларусь в ОИЯИ.

Принимая поздравления директора ОИЯИ, Александр Шумилин сказал: «Наука всегда направлена на созидание и решение вопросов всего человечества. Символично и очень приятно получить такую награду». Он добавил, что в своей новой должности продолжает развивать отношения с ОИЯИ и реализовывать ряд проектов с российскими коллегами. «Мы будем развивать наше сотрудничество. Ваше и наше правительства гораздо больше внимания начали уделять науке», - подчеркнул он.

Визит представителей НАН Беларуси посвящен рабочим вопросам укрепления сотрудничества между Институтом и двумя отделениями белорусской академии наук. В состав делегации Национальной академии наук Беларуси вошел академик-секретарь Отделения физико-технических наук НАН Беларуси Сергей Щербаков. В рамках визита Александр Шумилин и Сергей Щербаков посетят Лаборатории информационных технологий, ядерных реакций и физики высоких энергий ОИЯИ, в которых им проведут экскурсии по суперкомпьютеру «Говорун», Фабрике сверхтяжелых элементов и ускорительному комплексу NICA. Запланирован ряд рабочих встреч.