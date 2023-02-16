10 февраля в резиденции губернатора Свердловской области прошла церемония вручения Демидовской премии, одной из самых престижных российских наград для ученых. Одним из лауреатов премии за 2022 год в номинации «Биология» стал академик Алексей Юрьевич Розанов, начальник сектора астробиологии Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, заведующий двумя лабораториями Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН. Премия ему вручена за выдающийся вклад в развитие палеонтологии.

Исполнительный директор Научного Демидовского фонда академик Валерий Чарушин зачитал поздравительный адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «За три десятилетия премию получили сто ученых, лучшие из лучших во всех основных областях знаний. Достойнейшим пополнением этого списка стала четверка нынешних лауреатов, - резюмировал он. - Все эти ученые являют собой пример преданности своему делу».

Алексей Розанов в ответном слове выразил благодарность организаторам и меценатам премии: «Я признателен всем тем людям, которые причастны к проведению и поддержанию Демидовской премии. С моей точки зрения, это самая выдающаяся научная премия у нас в стране, надежный показатель учености тех, кому она присуждается», - сказал он.

Академик Сергей Рожнов, заведующий лабораторией высших беспозвоночных Палеонтологического института РАН, представил общественности многочисленные яркие заслуги лауреата. В частности, Алексей Розанов создал новое направление в палеонтологии и развил астробиологию - область знаний, которой занимается сектор, возглавляемый ученым в ЛРБ ОИЯИ.

Председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Геннадий Месяц назвал имена победителей. В номинации «Машиностроение» премию получил академик Владимир Дегтярь - за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения; в номинации «Биоинженерия» - академик Михаил Кирпичников - за выдающийся вклад в развитие биоинженерии. Академик Александр Коновалов стал лауреатом в номинации «Медицина» - за выдающийся вклад в развитие нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы.

Награды ученым вручили Геннадий Месяц и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, который в своей приветственной речи отметил, что для премии этот год юбилейный: традиция чествования выдающихся российских ученых была возрождена на Урале тридцать лет назад. За это время лауреатами премии стали 104 ученых, представляющих 15 научных центров.

Ранее, в 2019 году, Демидовской премией был отмечен научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик Юрий Оганесян.

По материалам jinr.ru

О премии

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. Одним из лауреатов первой премии в 1832 году стал Дмитрий Менделеев. В разные годы ее получателями стали Иван Крузенштерн, Николай Пирогов и Иван Сеченов. Ежегодно, до 1866 года, ее присуждали 17 апреля, в день рождения императора Александра II. Она считалась самой почетной неправительственной наградой России.

В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма в 1 млн рублей (ежегодно корректируется).