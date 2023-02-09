2 февраля завершился первый физический сеанс эксперимента BM@N на тяжелых ионах, в ходе которого научный коллектив эксперимента смог набрать более 550 миллионов событий. Эксперимент, по сути, стал первым шагом в реализации физической программы комплекса NICA.

Сеанс эксперимента BM@N проходил в ходе четвертого цикла пусконаладки на комплексе NICA, который стартовал в сентябре 2022 года. В нынешнем сеансе установка работала уже в своей практически максимальной конфигурации и набирала данные для одноименного эксперимента Baryonic Matter at Nuclotron (Барионная материя на Нуклотроне) - это целевая программа, для проведения которой она была создана.

Благодаря слаженной работе коллектива ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и команды эксперимента удалось набрать более 550 миллионов событий столкновения пучка ксенона с фиксированной мишенью. «Такое количество событий в несколько раз больше, чем было в прошлых технических сеансах. А с учетом более качественного отбора событий при столкновениях, интересных данных будет в десятки раз больше», - отметил ведущий научный сотрудник ЛФВЭ ОИЯИ Сергей Мерц. Полученный результат - это фактически первый шаг в реализации непосредственно физической программы мегасайенс-проекта NICA. Теперь команде эксперимента BM@N предстоит долгая и кропотливая работа по обработке данных и проведению физического анализа.

По материалам jinr.ru