26 января состоялась очередная 56-я сессия Программно-консультативного комитета ОИЯИ по ядерной физике. Участники обсудили планы Института в области ядерных исследований в новой семилетке ОИЯИ 2024 - 2030. Комитет собрался в обновленном составе и с новым председателем, которым стал Валерий Несвижевский, научный сотрудник Международного института Лауэ-Ланжевена (ILL) в Гренобле.

Наука сближает народы

Рабочую программу заседания открыл директор ОИЯИ Григорий Трубников обзорным докладом о деятельности Института. В своем выступлении директор ОИЯИ отметил роль международного сотрудничества в науке. «Фундаментальные исследования в Институте показывают, что наука действительно сближает народы. Новый состав комитета, как и всегда, объединил специалистов высочайшего уровня со всего мира: в его состав вошли представители и Азии, и Латинской Америки, и Африки, и Европы, и многих партнерских стран Института», - сказал он.

В фокусе дискуссии нынешней сессии ПКК были исследовательские планы Института в области ядерной физики на следующий семилетний период 2024 - 2030 гг. Директор ОИЯИ Григорий Трубников рассказал собравшимся об основных идеях, заложенных в структуру и наполнение Семилетнего плана. «Наша цель - предложить надежную, открытую, востребованную во всем мире исследовательскую программу на установках ОИЯИ, которая способна усилить то международное признание, которым Институт уже пользуется», - подчеркнул Григорий Трубников.

Эксперименты и задачи

Директор Лаборатории ядерных реакций Сергей Сидорчук ознакомил участников заседания с текущими исследованиями и статусом научной инфраструктуры ЛЯР ОИЯИ и рассказал о планах лаборатории на 2024 - 2030 годы. Одним из основных направлений научной программы ЛЯР будут эксперименты по синтезу и изучению свойств новых сверхтяжелых элементов на Фабрике сверхтяжелых элементов. Получение материалов для этих работ станет отдельной задачей лаборатории, ведь реакции для синтеза новых элементов будут подразумевать использование таких экзотических изотопов, как хром-54 и титан-50. Материалы для мишени также необходимы редкие - берклий, калифорний. В этом вопросе ключевую роль имеет сотрудничество ОИЯИ с институтами и предприятиями ГК «Росатом».

Продолжатся исследования свойств, спектроскопии тяжелых и сверхтяжелых элементов, механизмов ядерных реакций. Специалисты лаборатории будут изучать экзотические моды распада легких ядер, механизмы рождения легких экзотических ядер. Для такой богатой научной программы Лаборатория ядерных реакций планирует создать новые и модернизировать существующие установки. Уже в этом году начнет работать модернизированный ускоритель У-400М. Ожидается, что в новой семилетке пройдет реконструкция ускорителя У-400Р. В планах ЛЯР ОИЯИ также создать новые сепараторы, включая STAR и SKIF, для которых будет возведено новое здание комплекса У-400Р. На Фабрике СТЭ появится новый сверхпроводящий источник ионов ECRIS, работающий на частоте 28 ГГц. Лаборатория также изучает возможность создания радиохимической лаборатории I класса.

Директор ЛНФ ОИЯИ Валерий Швецов в своем докладе рассказал о задачах лаборатории в области нейтронной ядерной физики на новый семилетний период. Специалисты ЛНФ планируют повысить интенсивность установки ИРЕН и увеличить время ее работы до 3000 часов в год. Новый семилетний план включает в себя также модернизацию ЭГ-5, развитие проекта TANGRA. В области исследований ультрахолодных нейтронов основной задачей команды лаборатории станет создание их источника на реакторе ИБР-2. Важным направлением в 2024 - 2030 гг. станут работы по созданию нового источника нейтронов «Нептун».

Начальник отдела ЛЯП Евгений Якушев сделал доклад «Исследования по неускорительной нейтринной физике и астрофизике и предложения в Семилетний план развития ОИЯИ на 2024-2030 годы».

Об основных задачах ЛТФ в изучении теории ядерных систем, состоянии дел и предложениях в Семилетний план рассказал заместитель директора ЛТФ по научной работе Николай Антоненко. Он также выступил с предложением по продлению темы «Теория ядерных систем».

Директор ЛИТ Владимир Кореньков ознакомил участников сессии со статусом и перспективами научной программы лаборатории.

С информацией о резолюции 132-й сессии Ученого совета (сентябрь 2022 года) и решениях Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ (ноябрь 2022 года) выступил вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев.

Члены ПКК встретились с дирекцией ОИЯИ. Подготовка рекомендаций ПКК и предложения в повестку дня следующей сессии завершили работу заседания.

По материалам jinr.ru