Научный руководитель Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев стал одним из первых кавалеров медали имени А. П. Александрова I степени за вклад в развитие атомной науки и техники. Вручение награды состоялось 18 января.

В год своего 80-летия НИЦ «Курчатовский институт» учредил собственные медали - имени академика И.В. Курчатова и имени академика А.П. Александрова. Первая церемония награждения прошла на сцене Дома ученых им. А.П. Александрова во время расширенного заседания сессии ученого совета Центра, посвященного развитию ядерной медицины.

Награды вручали президент Центра Михаил Ковальчук и директор Центра Марат Камболов. В.А. Матвееву вручена медаль имени академика А.П. Александрова за вклад в развитие атомной науки и техники. Кавалерами медали имени А.П. Александрова первой степени также стали президент РАН Геннадий Красников и научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А. Доллежаля Евгений Адамов.