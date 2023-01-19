Сразу несколько встреч прошли на прошлой неделе в рамках сотрудничества ОИЯИ с иностранными коллегами.

Так, директор ОИЯИ Григорий Трубников и вице-директор Владимир Кекелидзе провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом. В ходе обсуждения в резиденции Посла стороны наметили дальнейшие шаги по расширению форматов сотрудничества Мексики и Объединенного института. Встреча делегации ОИЯИ в составе директора Григория Трубникова и вице-директора Владимира Кекелидзе стала первым знакомством с Институтом нового Посла Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации. Григорий Трубников пригласил главу дипмиссии нанести ответный визит в ОИЯИ, чтобы познакомиться с уникальной инфраструктурой международного научного центра и конкретными примерами кооперации ученых из Дубны и мексиканских научных организаций.

Собеседники констатировали взаимный интерес к углублению сотрудничества, а также с удовлетворением отметили роль кооперации в рамках проекта «Комплекс NICA» как катализатора для поступательного развертывания широкоформатной кооперации.

В качестве очередного шага ОИЯИ планирует провести дальнейшие консультации с представителями мексиканского научного сообщества на полях предстоящего заседания Ученого совета Института.

А накануне Григорий Владимирович встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России Чжаном Ханьхуэем. Встреча состоялась в рамках торжественного мероприятия в Посольстве КНР в Москве по случаю Праздника весны (Чуньцзе). Он поздравил Посла с предстоящим праздником и отметил неизменность курса Объединенного института на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Директор ОИЯИ также пригласил главу китайской дипмиссии посетить международный научный центр в Дубне.

ОИЯИ и китайские партнеры поступательно развивают сотрудничество по широкому спектру тематик: 8 научно-исследовательских институтов и 13 вузов Китая участвуют в исследованиях ОИЯИ по 20 научным темам. Одним из флагманских примеров сотрудничества является «Комплекс NICA».

В соответствии с достигнутыми договоренностями, на 26-м заседании Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств стороны прорабатывают подписание декларации о намерениях между ОИЯИ и соответствующими ведомствами КНР о реализации совместной деятельности в области фундаментальных научных исследований и достигли договоренности о проведении консультаций по согласованию проекта указанного документа.

В делегацию Объединенного института также вошли вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе и советник директора ОИЯИ по вопросам международного сотрудничества Ирек Сулейманов.

По материалам www.jinr.ru