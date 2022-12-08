Поздравляем!

Ученые из Объединенного института ядерных исследований награждены государственными наградами. Соответствующий Указ подписан Президентом РФ 17 ноября т.г.

Так, за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- Вадим Александрович Бедняков - директор Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова;

- Дмитрий Игоревич Казаков - директор Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова;

- Владимир Васильевич Кореньков - директор Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова;

- Гамлет Георгиевич Ходжибагиян - заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина.

Поздравляем ученых с высокой оценкой их труда и желаем дальнейших успехов!