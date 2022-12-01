23 - 24 ноября в Египте состоялась сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ. Проведение сессии КПП ОИЯИ в Египте приурочено к первой годовщине с момента повышения статуса этой страны в Институте до полноправного члена. Сессия КПП ОИЯИ впервые прошла на африканском континенте. На сессии обсуждались научные результаты Института, также члены КПП одобрили проект нового Плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024 - 2030 годы. - Нынешнее заседание комитета историческое, - отметил Полномочный представитель правительства Арабской Республики Египет, президент Академии научных исследований и технологий Египта (ASRT) Махмуд Сакр. - Институт объединяет государства и научные сообщества мира. Он помогает развивать инновационную и исследовательскую экосистемы в Египте и Африке в целом. Мы верим, что международное сотрудничество станет ключом к решению глобальных проблем. Директор Объединенного института Григорий Трубников в своем докладе рассказал о научных результатах этого года и текущего семилетнего периода 2017 - 2023, а также впервые представил проект нового Плана семилетнего развития Института на 2024 - 2030 гг. Позже он прокомментировал главные результаты работы сессии комитета в Египте: -Сегодня был заложен фундамент в основание следующей семилетки. И на Финансовом комитете, и на Комитете полномочных представителей шли дискуссии не только вокруг научной программы, но и вокруг архитектуры Института, - подчеркнул академик Г.В. Трубников. - То, что мы сегодня обсуждали, и те решения, которые мы приняли, позволят семье Объединенного института расшириться и начать в 2024 году новый семилетний период, не теряя темпа, который мы набрали в 2017 - 2023 годы. Его надо удержать и сделать период 2024 - 2030 еще более ярким. А для этого необходима поддержка стран-участниц, ассоциированных членов Института и стран-партнеров. И я убежден, что она у нас будет. По направлению международного сотрудничества члены КПП высокого оценили усилия Института в работе со странами-партнерами и стремление по повышению статуса их участия в ОИЯИ, в частности, с Китайской Народной Республикой, Мексикой, Бразилией, Индией, Израилем, Южной Кореей и др. Участники также рассмотрели доклады вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова об участии государств-членов в деятельности Института. Полномочный представитель правительства Египта в ОИЯИ Махмуд Сакр подчеркнул значимость полноправного членства страны в Институте: - Полноправное участие в Институте открывает ученым Египта доступ к уникальным установкам, - отметил он. - У нас уже есть план совместных работ в Египте, в котором ключевыми станут генетические и радиобиологические исследования. Несомненно, мы будем полагаться на исследовательский потенциал ОИЯИ в поддержке этого национального проекта. Значимой точкой международного научного сотрудничества на карте мира назвал Институт новый председатель Финансового комитета ОИЯИ, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук: - Объединенный институт ядерных исследований является значимой точкой международного научного сотрудничества на карте мира, не только участвуя в действующих научных коллаборациях, но и создавая новые, - сказал он. - Оснащенность Института научно-исследовательской инфраструктурой составляет конкуренцию на международной арене. Несмотря на затруднения в области международного научно-технического сотрудничества, в плановом режиме ведутся работы на установке класса «мегасайенс» NICA, Фабрике сверхтяжелых элементов, нейтринном телескопе Baikal-GVD, импульсном источнике нейтронов ИБР-2 и других объектах. Все вышеперечисленное составляет основу, потенциал Института, который позволяет ему при поддержке государств-членов достойно проводить исследования и быть точкой притяжения для талантливых ученых со всех уголков мира. Материалы полосы подготовила Людмила Петрова по информации пресс-службы ОИЯИ