В Лаборатории информационных технологий ОИЯИ стартовала первая Осенняя школа по информационным технологиям. Участие в ней принимают 60 студентов старших курсов из 13 университетов России, в том числе из вузов, где действуют инфоцентры Института.

Открывая школу, директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков рассказал об отличиях Школы от других образовательных программ ЛИТ. «Сегодня у нас особенная Школа: мы рассчитываем, что студенты, которые в ней участвуют, сделают свои выпускные бакалаврские и магистерские работы по нашим тематикам», - сказал он.

Владимир Кореньков также отметил, что Школа предполагает длительное сотрудничество студентов с Институтом, что будет способствовать их профессиональной подготовке как специалистов очень высокого уровня. «Мы надеемся, что многие из них в дальнейшем свяжут свою судьбу с ОИЯИ либо останутся работать в своих регионах, но продолжат работу в научных коллаборациях Института», - добавил он.

Работа первого дня Школы стартовала с доклада директора ОИЯИ академика РАН Григория Трубникова. Он пр

едставил участникам стратегию развития Института на 2024 – 2030 годы и его флагманские проекты: ускорительный комплекс NICA, нейтринный телескоп Baikal-GVD, Фабрику сверхтяжелых элементов.

«Ценность Дубны в том, что у нас уникальная научная инфраструктура, научный коллектив, научная среда. В атмосфере интернационального научного центра правильно набирать компетенции, новые знания, новые связи с тем, чтобы потом самореализоваться в том месте, которое для вас комфортно», - сказал Григорий Трубников в напутствие участникам Школы.

Программу первого дня Школы продолжил доклад Владимира Коренькова об IT-инфраструктуре Института, основных проектах, реализуемых ЛИТ. «Кроме наших традиционных направлений, которые мы всегда развивали: многофункциональный вычислительный комплекс, компьютинг для мегасайенс-проектов – появилось новое направление Deep learning. Компьютинг и поддержка коллаборации на коллайдере NICA также находятся среди наших ключевых задач», - сказал он.

Владимир Воеводин, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой СКИ ВМК МГУ, директор НИВЦ МГУ и филиала МГУ в Сарове, представил доклад о существующих в мире суперкомпьютерных системах и особенностях строения алгоритмов.

Осенняя IT-школа ОИЯИ продолжит свою работу до 18 ноября. Участни

ки узнают о распределенных и высокопроизводительных вычислениях для решения задач на ускорительном комплексе NICA и нейтринной программы ОИЯИ. Ученые ОИЯИ расскажут о машинном обучении и искусственном интеллекте для решения прикладных и научных задач ОИЯИ. Еще одна задача Школы – познакомить участников с математическим моделированием, численными методами и алгоритмами для решения прикладных задач ОИЯИ. Студентам представят современные методы и технологии обработки и анализа данных.

По материалам jinr.ru