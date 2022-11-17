С 8 по 10 ноября в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ проходило 10-е по счету коллаборационное совещание эксперимента MPD на комплексе NICA. В смешанном формате обсудить проект собралось более 150 участников.

В первый день совещания собравшихся поприветствовал вице-директор ОИЯИ, руководитель мегасайенс-проекта NICA Владимир Кекелидзе. «Более четырех лет прошло с момента создания коллаборации, и это сильное объединение ученых многих стран уверенно идет вперед», - сказал он.

В своем выступлении Владимир Кекелидзе остановился на итогах третьего пусконаладочного цикла, который с успехом прошел в начале этого года, а также рассказал о задачах нынешнего сеанса на комплексе, которому предшествовала модернизация одной трети всех систем Нуклотрона. Общая готовность проекта NICA на данный момент достигла отметки в 86 %.

Сейчас коллаборация MPD - это более 450 участников из 33 институтов 10 стран. Растет количество публикаций - опубликовано уже около 220 статей, посвященных физическим исследованиям, оборудованию и программному обеспечению эксперимента. Вышла первая научная статья за авторством коллаборации в The European Physical Journal A.

И.о. лидера коллаборации Виктор Рябов (ПИЯФ) рассказал о текущем статусе проекта. С сентября по декабрь нынешнего года специалисты ведут работы по охлаждению криогенной инфраструктуры детектора по временной схеме. Специалисты работают над системами питания и контроля установки. Летом были собраны и юстированы корректирующие катушки соленоида, а в прошлом месяце команда эксперимента установила последние три плиты магнитопровода, которые завершили стальной кожух соленоида из 28 стальных плит, каждая весом по 18 тонн. Ведется работа над вакуумной и криогенной системами соленоида. В первой половине 2023 года предстоит провести охлаждение магнита и измерить магнитное поле. Все компоненты 1-го этапа эксперимента MPD активно создаются, о каждой системе прозвучали доклады на совещании.

Участники обсудили программную и вычислительную инфраструктуры детектора, реконструкцию событий в эксперименте. Прозвучали доклады физических рабочих групп о проделанной работе. В рамках программы совещания участники ознакомились со статусом работ в ходе экскурсии в экспериментальный зал MPD.

По материалам www.Jinr.ru