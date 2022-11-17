В Объединенный институт ядерных исследований из Новосибирска прибыли первые элементы системы электронного охлаждения (СЭО) коллайдера NICA. В этот раз ОИЯИ получил бак СЭО, в котором размещается высоковольтная система на 2.5 миллиона вольт напряжения. «Это грандиозное сооружение - только один бак весит 7 тонн, а его высота 5.1 метра. Перед специалистами Лаборатории физики высоких энергий под руководством А.С. Сергеева стояла непростая задача по выгрузке бака, с которой они успешно справились», - отметил один из авторов метода электронного охлаждения, научный руководитель ускорительного комплекса NICA академик Игорь Мешков. Этим же транспортом присланы два элемента СЭО - соленоиды, создающие продольное магнитное поле, в котором формируется и транспортируется электронный пучок. «Это лишь 5-10 процентов всего оборудования, которое мы ждем для СЭО из Новосибирска. Всего мы ожидаем восемь машин с элементами системы», - сообщил Игорь Мешков.