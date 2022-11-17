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Точка научного туризма Печать
17.11.2022 00:00

Университет «Дубна» будет отмечен на интерактивной карте федеральной Программы молодежного и студенческого туризма.

С 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий в России стартует программа научно-популярного туризма для молодежи. В этом году к программе присоединились 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений - до 200 объектов в 40 субъектах России. Узнать детали и спланировать путешествие можно на официальном портале студтуризм. рф.

Проректор по учебной работе и молодежной политике Е.Г. Стифорова отметила, что в рамках этой программы в дубненский университет еженедельно будут приезжать 30 школьников. Для них преподаватели подготовили мастер-классы по химии и яркие химические опыты. В виртуальной лаборатории от edu.jinr.ru ОИЯИ школьники смогут провести собственные эксперименты по ядерной физике. Проект поможет университету стать точкой притяжения талантливой молодежи.
  		 
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