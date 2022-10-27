В Объединенном институте ядерных исследований прошло расширенное выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию. Центральной темой обсуждений стал потенциал наукоградов и территорий с высокой концентрацией интеллекта для форсированного научно-технологического развития России. Престиж ученого Идея проведения заседания профильного комитета именно в Дубне была связана с возможностью на деле рассмотреть опыт работы одной из научно-инновационных площадок, объединяющей и фундаментальную науку, и высокотехнологичные предприятия. Председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев приветствовал участников и подчеркнул готовность комитета делать все возможное для развития наукоградов. «Важно способствовать развитию науки и обеспечить престиж профессии ученого в обществе. Для этого мы готовы оказывать всяческую поддержку», - сказал он. О ресурсах и кадрах С докладом на заседании выступил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, который рассказал об истории развития международной организации в Дубне, направлениях ее деятельности и ярких научных результатах. «Чтобы работа подобной организации на такой территории, как Дубна, была еще более эффективной, необходимы некие «витамины», рычаги для более активного взаимодействия с предприятиями города, а также для внедрения научных результатов в жизнь», - отметил он. Директор ОИЯИ уточнил, что дополнительные ресурсы нужны не на постановку научных задач и развитие инноваций, а на развитие комфортной городской среды как гарантии привлечения кадров в наукоград. Кадровый вопрос в Дубне в частности и в наукоградах вызвал активное обсуждение на заседании. Глава городского округа Дубна Сергей Куликов отметил в своем выступлении, что Дубна - это технополис, объединяющий разнообразные наукоемкие предприятия, которые активно развиваются. Растут частные инвестиции и количество рабочих мест. «Для реализации проектов наукограда до 2030 года требуется привлечь в Дубну более 10 тысяч ученых и специалистов», - сказал он. Школа дипломатии Дискуссия коснулась международного аспекта экспертизы ОИЯИ. «Объединенный институт ядерных исследований как коллектив – это школа большой научной дипломатии, которая сегодня обладает особой ценностью в мире», - отметил Вадим Медведев, генеральный директор Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы. Участники заседания обсудили необходимость выработки мер поддержки по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику наукоградов. Одной из них может послужить запуск специальных федеральных программ. Из первых уст Председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев: «Очень важно, чтобы авторитетные лидеры, истинные патриоты науки, которые работают над важными прорывными достижениями, получали федеральную и международную поддержку. В эти турбулентные времена необходимо поддержать ученых и обеспечить для них самый «льготный» режим работы. Должен существовать некий «пакт доверия» между учеными и обществом». Директор ОИЯИ Григорий Трубников: «Сегодня отмечалось, что Дубна только в течение этого года значительно увеличила доходы от высокотехнологичных предприятий. Самый ценный результат этого мероприятия - возможность увидеть своими глазами высокий уровень науки и инноваций, увидеть, что в РФ есть территории, на которые нужно обратить пристальное внимание. Дубна - прекрасный пример того, как областные власти финансируют и поддерживают развитие таких территорий. Это может послужить примером для властей других регионов». Глава городского округа Дубны Сергей Куликов: «На встрече депутаты Государственной Думы и представители профильного комитета смогли оценить положение дел в наукограде. Они открыты для обсуждений и принятия необходимых решений для поддержки таких территорий, которые станут опорой для обеспечения технологического суверенитета страны». В ходе визита в Дубну делегация ознакомилась с научной инфраструктурой Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, где узнала о ходе реализации мегасайенс-проекта NICA. Делегация также посетила интерактивную выставку ОИЯИ, посвященную истории и базовым установкам Института. По информации jinr.ru