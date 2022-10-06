29 сентября начала работу 132-я сессия Ученого совета. Участники обсуждали научные результаты, достигнутые за этот год в лабораториях Института. Впервые был представлен проект нового Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024 – 2030 гг. Нынешняя сессия проходит с участием новых членов Ученого совета, которые были избраны на прошедшей в мае сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ: Чжао Хунвэй, заместитель директора Института современной физики Китайской академии наук, Чан Ти Тхань, президент Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ), Ана Мария Сетто, президент Мексиканского физического общества. Яркие научные результаты Работу сессии открыл доклад директора ОИЯИ Григория Трубникова. Представляя итоги работы Института, директор особо отметил увеличение финансирования базовых установок и рост количества защит диссертаций. Директор ОИЯИ остановился на ряде ярких научных результатов, полученных в лабораториях Института. В январе-апреле успешно прошел третий, самый длинный, цикл пуско-наладочных работ на ускорительном комплексе NICA в ЛФВЭ ОИЯИ. К настоящему моменту в тоннеле коллайдера установлены все 80 дипольных магнитов. Недавно стартовал новый цикл пусконаладки на комплексе. На Фабрике сверхтяжелых элементов в ЛЯР получен новый изотоп 280Ds. Это уже третий изотоп, открытый на Фабрике с момента ее запуска в конце 2020 года. Продолжаются эксперименты по изучению элементов 112 и 114. В октябре-декабре планируется поставить эксперименты по изучению их химических свойств. Успешно прошла очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Теперь количество установленных кластеров выросло до десяти, и телескоп достиг эффективного объема в 0.5 км3, став крупнейшим в Северном полушарии. Нейтринная программа ОИЯИ включает в себя также участие ученых Института в эксперименте на Калининской АЭС. Продолжается модернизация исследовательского реактора ИБР-2 в ЛНФ. Идет работа над проектом нового источника нейтронов НЕПТУН. Институт проводит широкий спектр прикладных исследований в области экологии, материаловедения, археологии, медицины и изучения объектов внеземного происхождения. Отмечено развитие вычислительного центра уровня Tier-1 и информационных технологий в ЛИТ ОИЯИ. Продолжается успешная работа сотрудников Института в рамках коллабораций ЦЕРН. На днях состоялось подписание обновленного рамочного договора между ОИЯИ и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), призванного усилить существующее сотрудничество организаций. «Это результаты лишь за восемь месяцев этого года. Институт становится все более и более сильным, активным и энергичным», - подчеркнул директор ОИЯИ Григорий Трубников. Быть лидером, сохраняя уникальность Затем вниманию Ученого совета был представлен проект нового Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024–2030 гг. Григорий Трубников особо подчеркнул, что основной принцип нового документа - сохраняя уникальность Института, быть лидером на мировой научной арене по целому спектру областей. Ключевые главы нового Плана посвящены развитию крупномасштабной научной инфраструктуры ОИЯИ с его флагманскими установками и исследовательскими проектами. В новом семилетнем периоде ОИЯИ продолжит работу по расширению международного сотрудничества и вовлечению новых стран в орбиту ОИЯИ. Другим важным элементом в развитии Института станет акцент на привлечение в ОИЯИ талантливых ученых и инженеров, особенно молодежи. Проект семилетки: научная глубина и динамика Доклад вызвал живую дискуссию среди участников сессии. Международные эксперты отмечали, что разработанный проект семилетки импонирует своей научной глубиной, мультидисциплинарным подходом и динамикой темпа, что вместе с тем требует оценки рисков. Отвечая на вопросы и замечания членов Ученого совета, Григорий Трубников подчеркнул, что работа по анализу рисков и разработке нескольких сценариев корректировки Семилетнего плана активно ведется. Важным событием с момента предыдущей сессии Совета стало назначение нового полномочного представителя Республики Вьетнам в ОИЯИ. Им станет вице-президент Вьетнамской академии наук и технологий Чан Туань Ань. Также в первый день сессии была организована встреча делегации во главе с Полномочным и чрезвычайным послом Вьетнама в Российской Федерации г-ном Данг Минь Кхоем и президентом ВАНТ Тяу Вань Минем. Выборы, доклады и награды В первый день работы УС состоялись выборы директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, был переизбран член-корреспондент РАН Дмитрий Казаков. Во второй день участники сессии заслушали научный доклад Виктора Рябова, посвященный программе научных исследований на установке MPD коллайдера NICA. Члены Ученого совета рассмотрели и утвердили обновленные составы Программно-консультативных комитетов ОИЯИ по физике частиц, ядерной физике и физике конденсированных сред. Ученый совет утвердил решение жюри о присуждении премии им. В. П. Джелепова. Лауреатом стал Павел Апель, начальник Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, за его вклад в развитие в ОИЯИ производства трековых мембран. Также на сессии состоялось вручение дипломов лауреатам премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы. По материалам jinr.ru Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ