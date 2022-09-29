Общее собрание членов Российской академии наук проходило в Москве 19, 20 и 22 сентября текущего года. Основным вопросом на нем стали выборы президента РАН. Новым президентом Российской академии наук стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров ПАО «Микрон» Геннадий Яковлевич Красников.

Напомним, президент Российской академии наук избирается сроком на пять лет, один и тот же человек не может быть избран более двух раз подряд. Избранного президента РАН утверждает и освобождает от должности Президент России.

За Геннадия Красникова в ходе первого тура выборов проголосовал 871 человек. За второго кандидата, академика РАН Дмитрия Марковича, отдали голоса 397 членов академии. Согласно Положению о порядке выборов президента РАН в 2022 году, кандидат считается избранным президентом РАН, если он получил 699 голосов – простое большинство (более 50%).

Вновь избранный президент Российской академии наук академик РАН Геннадий Красников обратился к членам РАН: «Я хотел бы в первую очередь выразить свою признательность за оказанное мне доверие. Хотел бы сказать, что все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с завтрашнего дня начну выполнять вместе с вами. И я хотел бы стать президентом для каждого из вас. Также я хотел бы выразить большую признательность Сергееву Александру Михайловичу, который в действительно непростое время в течение пяти лет, и в условиях пандемии, и в условиях других сложностей, работал президентом и все делал на своем посту, чтобы наша академия процветала».

В ходе тайного голосования на общем собрании членов Российской академии наук 22 сентября также избраны руководящие органы РАН. Были назначены вице-президенты РАН, главный ученый секретарь президиума РАН, академики-секретари отделений РАН и состав Президиума РАН. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Владимирович Трубников вновь вошел в число членов Президиума РАН.

«Выборы нового президента, членов президиума - крайне важный этап для академии. Я уверен, что члены академии совместно с новым руководством РАН быстро сформируют энергичную программу развития академии. Отечественная наука умеет ставить задачи и решать их» - отметил академик Г.В. Трубников в интервью порталу «Научная Россия».

Академик выразил надежду, что государство в ближайшее время сделает мощную ставку на Академию наук.

Подготовила Людмила Петрова

Фото Елены Пузыниной и РАН