12 сентября свою работу начала очередная научная школа для слушателей детского университета при Академии научных исследований и технологий Египта. Школа нацелена на знакомство юных гостей из Египта с Объединенным институтом, его исследованиями и современным состоянием физики. Для участия в школе 12 слушателей прошли строгий конкурсный отбор, который провела египетская сторона.

Программа мероприятия стартовала на интерактивной выставке ОИЯИ, посвященной базовым установкам Института. Участников и их кураторов с египетской стороны приветствовал заместитель директора Учебно-научного центра Александр Верхеев. На выставке инженер-программист ЛФВЭ Никита Сидоров познакомил ребят с историей Института и рассказал о его научных направлениях.

Значительную часть недельной программы Школы займут практикумы. Школьников обучат основам измерения сигналов, получаемых с экспериментального оборудования, а также работе с осциллографами, системами обработки сигналов, сцинтилляционными счетчиками. Ребята ознакомятся с основами работы с вакуумной техникой, которая широко применяется во многих физических экспериментах. Итогом практических уроков станет сцинтилляционный телескоп для изучения космического излучения, который юные физики соберут самостоятельно. «По сути, школьники получат возможность освоить не только теорию, но и перейти непосредственно к работе с настоящей физической установкой», - отметил Александр Верхеев.

Особенностью этого года станет экскурсия участников в Физико-математический лицей им. В.Г. Кадышевского, где они смогут пообщаться с лицеистами и выполнить ряд лабораторных работ. В рамках программы Школы запланированы визиты в Лабораторию ядерных реакций, Лабораторию физики высоких энергий и Лабораторию радиационной биологии, а также экскурсия в Москву.

По информации www.jinr.ru