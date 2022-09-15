СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
В Москве открыли памятник Илье Франку Печать
15.09.2022 04:39

Памятник одному из трех первых советских лауреатов Нобелевской премии по физике Илье Франку открыли в Москве, на территории НИЯУ МИФИ.

Премия была присуждена за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова. Тамм, Франк и Черенков стали первыми советскими физиками, удостоенными самой престижной мировой научной премии. Открытие советских ученых привело к созданию нового метода детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц, имеющего огромное значение в современной экспериментальной ядерной физике.

Памятник Франку завершил Аллею нобелевских лауреатов НИЯУ МИФИ. Здесь, начиная с 2017 года, уже «живут» физики: нобелевские лауреаты Николай Басов, Игорь Тамм, Андрей Сахаров, Павел Черенков, химик Николай Семенов, а также создатели советского атомного проекта: Игорь Курчатов, Яков Зельдович и Юлий Харитон. Все эти ученые в разные годы работали в МИФИ или были причастны к созданию ядерного университета.

Илья Франк - академик АН СССР, лауреат двух Сталинских и Государственной премий, директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.
  		 
< Сентября 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)