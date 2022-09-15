Памятник одному из трех первых советских лауреатов Нобелевской премии по физике Илье Франку открыли в Москве, на территории НИЯУ МИФИ.

Премия была присуждена за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова. Тамм, Франк и Черенков стали первыми советскими физиками, удостоенными самой престижной мировой научной премии. Открытие советских ученых привело к созданию нового метода детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц, имеющего огромное значение в современной экспериментальной ядерной физике.

Памятник Франку завершил Аллею нобелевских лауреатов НИЯУ МИФИ. Здесь, начиная с 2017 года, уже «живут» физики: нобелевские лауреаты Николай Басов, Игорь Тамм, Андрей Сахаров, Павел Черенков, химик Николай Семенов, а также создатели советского атомного проекта: Игорь Курчатов, Яков Зельдович и Юлий Харитон. Все эти ученые в разные годы работали в МИФИ или были причастны к созданию ядерного университета.

Илья Франк - академик АН СССР, лауреат двух Сталинских и Государственной премий, директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.