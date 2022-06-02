В Лаборатории ядерных реакций состоялся праздничный семинар, посвященный ее 65-летнему юбилею. Поздравить коллектив лаборатории собрались представители дирекции Объединенного института, коллеги из лабораторий ОИЯИ, представители других научных организаций, а также глава Администрации города Сергей Куликов.

Григорий Трубников в своем обращении к коллективу ЛЯР процитировал приказ о создании Лаборатории ядерных реакций от 20 мая 1957 года за подписью первого директора Института Дмитрия Блохинцева об обеспечении нормального хода работ по созданию лаборатории и подчеркнул: «Была обеспечена более чем нормальная работа лаборатории! За 65 лет существования ЛЯР достигнуто огромное количество научных результатов. Коллектив Лаборатории умеет работать, прославляя не только Институт, но и все страны-участницы».

Будучи «воспитанником» Института, к поздравлениям присоединился глава города Дубна Сергей Куликов. «ЛЯР известна во всем мире, она славит город своим открытием 105 элемента, названного в честь наукограда», - отметил он. Сергей Куликов также зачитал поздравления от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Среди прочих теплых слов Андрей Воробьев в своем поздравлении Лаборатории подчеркнул, что знания и увлеченность коллектива помогут ЛЯР и в дальнейшем добиваться наилучших результатов.

От лица лабораторий Института поздравили ЛЯР с юбилеем вице-директор ОИЯИ, и.о. директора ЛФВЭ Владимир Кекелидзе и директор ЛЯП Вадим Бедняков. Поздравить Лабораторию от имени РАН и Российского общества химиков в Дубну прибыл Юрий Золотов, который в своей поздравительной речи процитировал слова Михаила Ломоносова о неразрывной связи химии и физики, которая так ярко воплощается в ЛЯР. К поздравлениям коллеги присоединился также директор Института физической химии и электрохимии РАН Алексей Буряк.

Кульминацией праздничного семинара стал доклад научного руководителя ЛЯР, выдающегося ученого Юрия Оганесяна, который работает в Лаборатории с момента ее образования. В своем докладе он рассказал об истории создания и становления Лаборатории, об исследованиях и открытиях ЛЯР, а также о ее вкладе в мировую науку. И, завершая свою лекцию, Юрий Цолакович привел два заветных желания физика-экспериментатора: «Ты спишь, сидишь в кино, играешь в теннис, обедаешь, а эксперимент идет…» и «Чтобы у тебя были сильные конкуренты. Очень сильные, быть может, самые сильные. Но все-таки, чтобы они были бы всегда чуть-чуть позади!».

По материалам jinr.ru

Фото Елены Пузыниной