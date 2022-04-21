14 апреля день рождения отметил академик Юрий Цолакович Оганесян - первооткрыватель тяжелых элементов таблицы Менделеева, один из которых - 118-й - был назван в его честь! В прошлом году Юрий Цолакович стал одним из двух первых лауреатов премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за его значительный вклад в развитие фундаментальных наук.

Ко дню рождения ученого в Армении приурочили событие: Центральный банк Республики ввел в обращение памятную монету, посвященную химическому элементу Оганесон (Og). Монета изготовлена из серебра и ее номинал - 1000 драмов. Выпуск монет количеством 500 штук был отчеканен на Монетном дворе Польши. Монета весит 33,6 грамма и имеет диаметр 40 мм. На аверсе изображен химический элемент Оганесон (Og), эмблема ОИЯИ, а на реверсе - скульптурный портрет академика Юрия Цолаковича Оганесяна (скульптор - Г. Чубарян, 1979 г.). Автор эскизов - Вардан Варданян.

В этом году Юрий Цолакович встречает день рождения на исторической родине - в Армении, где он провел свои детство и юность. В эти дни делегация ОИЯИ находится с визитом в Ереване по приглашению Национальной академии наук Республики Армения. Там великий ученый принимает теплые поздравления представителей НАН Армении, а также соотечественников из ведущих научных организаций страны.

По материалам пресс-службы ОИЯИ