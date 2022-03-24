К 115-летию со дня рождения первого директора ЛВЭ ОИЯИ В.И. Векслера Мы продолжаем публикацию воспоминаний сотрудников Объединенного института, ученых, которые работали вместе с В.И. Векслером – выдающимся ученым и талантливым руководителем. Эти рассказы о дубненском ученом звучали на заседании краеведческого клуба «Дубненский летописец» еще в марте 2007 года и не публиковались ранее. Многих авторов этих воспоминаний уже нет с нами, но их отзывы о своем учителе, соратнике наверняка будут интересны и старшему поколению – ветеранам ОИЯИ, и молодым ученым… Струнов Леонид Николаевич, доктор физико-математических наук: - У Векслера были могучие учителя. Известный нам президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов. Чем же помог Вавилов Векслеру? Он написал историю развития физики в России за 200 лет, начиная с первого физического кабинета, с первых физических приборов, закупленных Петром I. Он дал развертку во времени истории физики. Приехал физик из Германии, потом покатилась отдача всего этого. Физику преподавали в учебных заведениях, читали лекции медикам. Потом были открытия Д.Ленца, Якоби, затем Вильсон, по книгам которого мы учились в университете. То, чем мы пользуемся - телеграф и т.д. - все это было бы невозможно без распространения знаний. Поэтому знание - это важнейший элемент развития общества. Семенюшкин Игорь Николаевич, кандидат физико-математических наук: - Я хочу подчеркнуть, что Векслер сделал одно из крупнейших открытий ХХ века. 50 лет назад наши представления о микромире были одни, а сейчас они в корне изменились. И это удалось сделать с помощью тех приборов, которые были основаны на принципе автофазировки, который был придуман Векслером. Первый ускоритель, который здесь появился, был запущен в 1949 г. Это был синхроциклотрон. Этот ускоритель был основан на принципе автофазировки, принципе Векслера. И в 1957 г. ускоритель-синхрофазотрон, самый большой в мире, тоже был построен на принципе автофазировки, а руководил строительством Векслер. И если говорить о том, что потом возник ОИЯИ, а потом возникла Дубна, это связано с тем, что жил такой человек - В.И. Векслер. По сути, он один из основателей нашего города. Никитин Владимир Алексеевич, доктор физико- математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР: - Я прожил очень счастливую жизнь. Приехал сюда в 1956 г. на преддипломную практику. Это было золотое время российской, советской и мировой науки. Мне посчастливилось принимать участие в планировании и проведении исследований на синхрофазотроне на первых оборотах его пульта. То есть, когда 15 марта 1957 г. в 11:00 запустили ускоритель и удостоверились, что набрана предельная энергия, нужное количество оборотов, Векслер срочно послал за шампанским, и оно было выпито. Все мы наблюдали в эмульсионной камере ускорителя взаимодействие только что родившихся рекордных в мире частиц с ядрами материи. Хочу поделиться впечатлениями от встреч с Векслером. Это был, как сейчас сказали бы психологи, холерик. У него была взрывная реакция на ситуацию, и также быстро он остывал. Он никогда не помнил зла. Взрывная реакция одних людей поднимала, а других - опускала. Я очень хорошо помню ситуацию. Приходит к нему физик, чтобы обсудить, какие заказы надо сдать в мастерскую. Он посмотрел бумаги и произнес: «Что за чепуха. Вы об этом хорошо подумали?». Рядом со мной находились мои коллеги, и они ответили: «Да, подумали». И стали доказывать. Векслер был замечательным спорщиком, он обожал спорить. Возможно, иногда даже провоцировал спор, задавал вопросы, на которые легко ответить. Мы начинали отвечать, возбуждались. Его коронная фраза: «Не выпрыгивайте из штанов. Прекратите ваши эмоции и переходите к делу». Часто такой эмоциональный спор заканчивался тем, что Векслер брал эти бумажки, рвал и бросал в урну. Люди со слабой нервной системой, недостаточно убежденные в своей правоте, надолго замолкали, но другие, которые были уверены в том, что они несут в своей голове какие-то идеи, вытаскивали эти бумажки, разворачивали и продолжали работать. На следующий день можно было приходить к Векслеру опять. Сказать ему, что у меня новые идеи, вы не совсем правы. Векслер опять возбуждался, опять повторял то же самое, опять выбрасывал бумажки. На третий день можно было прийти, сказать, что здесь нужно было подробнее рассмотреть вопрос. Вот тогда он задумывался и говорил: «А вы, наверное, правы. Давайте подумаем». Вот эта триада испытания человека на прочность была для него характерна. А если все-таки не удавалось его убедить, он говорил: «Я запрещаю вам этим заниматься». На некоторых это действовало, и мы просто закрывали дверь. Он приходил в 9 - 10 вечера посмотреть, что мы там делаем - дверь закрыта. Но иногда мы забывали закрыть дверь, Векслер приходил, смотрел, напоминая: «Я вам запрещал этим заниматься». А мы в ответ: «Владимир Иосифович, это работает, вы посмотрите». Для того чтобы не застать нас врасплох, в один из таких критических моментов мой шеф Свиридов выключил телефон из сети и закрыл дверь, но все наши манипуляции не помогли - Векслер появился. Он был с собакой, и она начала лаять, показывая хозяину, что там, за закрытой дверью , кто-то есть. Мы открыли. Входит Векслер и говорит: «Дураки! Я же пришел сказать, что вы горите!». Благодаря такой очень оживленной, очень напряженной дискуссии действительно рождалась истина. Теперь я это понимаю. С Векслером встречался с 1956 по 1966 гг. Это было золотое время. И нам, нашему поколению, посчастливилось видеть незабываемые исторические моменты развития нашей страны, когда были такие люди, такие возможности! Чем отличается сегодняшний стиль творчества от того творчества? Это было время сильных людей. В.И. Векслер и другие известные люди, с которыми я встречался, отличались тем, что принимали решения мгновенно и готовы были за них отвечать. Если он принимал решение, то открывал зеленый свет и выполнял работу. Аналогичной была работа некоторых моих иностранных коллег. Как мы сейчас принимаем решения? Пишем предложение. Комитет его рассматривает, утверждает. Мы пишем второе предложение, потом оно идет на следующий Комитет. И в завершение - Ученый совет, который принимает или не принимает решение об открытии данной темы. Так обычно проходит время, год или два. Язвицкая Майя Семеновна: - Моя семья вернулась из эвакуации в 1944 году. В институте на тот период было 200 человек. Руководил институтом Вавилов Сергей Иванович. Там, где я работала лаборантом, у нас была группа, состоящая из выдающихся физиков. Туда входили Векслер, Гинзбург, Добротин, Франк, Шапиро, Зацепин и Олег Вавилов, сын Сергея Ивановича. Векслер организовывал экспедиции. Одна из них была на море. Меня туда не взяли, считали, что женщина на корабле - плохая примета. Я узнала, что собралась экспедиция на Памир, и попросила, чтобы меня туда взяли в любом качестве. Векслер меня взял. Поехало нас 12 человек. Ехали мы в товарном вагоне вместе с аппаратурой. Доехали до Аши, там был домик, где мы остановились. Воинская часть дала нам машины, и через день мы уже выехали к месту назначения к биологам из Ташкента. Они очень хорошо нас встретили, помогали во всем. Питались мы по очереди, сначала биологи, потом физики. Векслер был очень внимателен ко всем участникам экспедиции. Прекрасно помнил, о чем говорил с человеком, и с того момента начинал интересоваться его делами, порой не связанными с работой. Скажем, я ему рассказала о том, что заболела мама, и он непременно спрашивал, в каком она состоянии. Был еще такой случай. Когда мы уезжали, я проколола палец. Всю дорогу держала палец в марганцовке, потому что в Ташкенте мне не смогли оказать помощь, а когда обратилась в нашу ведомственную поликлинику, хирург сказал, что уже поздно что-то предпринимать, палец нужно ампутировать. Расстроенная, я пришла на работу, Векслер спросил, как мои дела. Я рассказала о неутешительном вердикте медиков. Владимир Иосифович позвонил в академическую поликлинику. На следующий день меня приняли и, что интересно, тот же врач. И этот же врач сделал мне операцию. Когда мы работали на высоте 5 000 метров (нас было четверо сотрудников), Векслер туда каждый день приезжал, спрашивал, как дела, и следил, чтобы мы каждый день обязательно съедали яблоко, чтобы было нормальное питание. Векслер «снабдил» нас 2,5 окладами. В то время биологи получали 1,25 - 1,5 оклада. 3 карточки мы получали. Была договоренность, и охотник приносил нам свою добычу - козлов или баранов. Первая моя экспедиция в 1944 г. длилась пять месяцев. В основном были летние экспедиции (3 месяца), а зимовало в основном человека четыре, так как среди нас было много студентов. Численность последующих экспедиций была больше, доходило до 100 человек. Рабочий график был напряженный: вставали, завтракали и шли на свои рабочие места. У нас были круглосуточные измерения. В субботу - банный день. Вечером, после ужина, устраивали танцы, играли в шахматы. Ездили отдыхать на озеро Кара-Куль. Материал подготовил Николай ПРИСЛОНОВ Фото из архива ОИЯИ