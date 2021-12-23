17 декабря открылся международный семинар, посвященный 80-летию научного руководителя Объединенного института, члена президиума РАН, академика Виктора Анатольевича Матвеева. Мероприятие, организованное в гибридном формате, собрало более 200 участников.

Поздравительное обращение от имени многонационального коллектива ОИЯИ за подписью представителей 19 стран-участниц зачитал директор Института Григорий Трубников. «Виктор Анатольевич почти 10 лет занимал пост директора ОИЯИ. Возглавил Институт Виктор Матвеев в нелегкое для международного центра время. За годы его руководства Объединенный институт преобразился», — сказано в поздравительном адресе. Развитие научной инфраструктуры ОИЯИ в этот период нашло отражение в ряде докладов, прозвучавших на торжественном семинаре, которые были посвящены мегасайенс-проекту NICA, нейтринному телескопу Baikal-GVD, суперкомпьютеру «Говорун». Все эти проекты получили значительный импульс развития благодаря активной и деятельной поддержке юбиляра. Подчеркивалось, что за время руководства академика Матвеева в ОИЯИ удалось в несколько раз увеличить бюджет Института и изменить подход к финансированию проектов, что также позитивно отразилось на их развитии.

Григорий Трубников отметил, что юбилей Виктора Матвеева – большой праздник для всех: Дубны, Троицка, где Виктор Анатольевич долгое время возглавлял научный центр РАН, Баксанской обсерватории, которая развивалась при самом активном участии ученого, Российской академии наук. «Символично, что вместе с 80-летием Виктора Анатольевича мы в этом году празднуем 65-летие нашего международного Института», — сказал директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Виктора Матвеева в ходе семинара поздравил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Академик РАН Виктор Матвеев в течение нескольких лет возглавлял отделение физических наук РАН. «Это отделение считается флагманским, — подчеркнул Александр Сергеев. – РАН доверила управление отделением Виктору Матвееву, как человеку, который спокойно и вдумчиво ведет дело». Отмечая прогресс в развитии целого ряда исследований, в которых Виктор Матвеев принимал активное участие, президент РАН Сергеев подчеркнул: «За какое бы направление вы ни брались – все расцветало. Наша страна занимает лидирующие позиции в области физики высоких энергий, нейтринной физике, физике ускорителей тяжелых ионов, что неразрывно связано с вашей мудростью руководителя способного найти баланс между различными мнениями. Виктор Анатольевич – достояние физической науки».

На семинаре прозвучали доклады, посвященные областям научных интересов Виктора Матвеева. Так, участники обсудили аномальное несохранение фермионных чисел в плотной фермионной среде, киральный магнитный эффект, которыми юбиляр занимался в 1980-е гг., были представлены эксперименты в области нейтринной физики и поиска темной материи, обсуждался вклад Виктора Матвеева в эксперимент CMS в ЦЕРНе.

Коллеги, ученики и друзья Виктора Анатольевича, принимавшие участие в торжественном семинаре, неоднократно отмечали его блестящие организаторские способности и мудрость в принятии решений.

По материалам jinr.ru