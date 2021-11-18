В Париже вручили первую Международную премию ЮНЕСКО–России имени Менделеева. Лауреатом премии, как мы уже сообщали, стал дубненский ученый академик Юрий Цолакович Оганесян. Также премию присудили ученому из Италии Винченцо Бальцани. Церемонию вручения в режиме онлайн посмотрели тысячи людей со всего мира – трансляция проходила в понедельник вечером, в 21:30 по Москве. Эта была очень статусная и красочная церемония: в зале находились ученые со всего мира и дипломаты. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приветствовала лауреатов и гостей вечера: - Сегодня мы чествуем двух профессоров - Оганесяна и Бальзани. Они достойные обладатели этой премии, учрежденной при поддержке России, которую я бы вновь хотела поблагодарить, - отметила Одре Азуле. - Уважаемые профессора, благодаря вам, благодаря другим ученым и любителям науки, благодаря международному сотрудничеству, которое развивается в стенах этой организации, мы сохраняем наследие Менделеева. Она отметила, что сейчас благоприятный момент для такой премии, напомнив, что в России 2021 год объявлен Годом науки и технологий, а продолжающаяся в мире пандемия коронавируса лишний раз напоминает о необходимости поощрять труд ученых. «Если мы и можем сейчас спасать жизни, то только благодаря ученым во всем мире, биологам, химикам, которые в рекордные сроки за счет оперативного получения и распространения новых знаний смогли разработать вакцины», - сказала гендиректор ЮНЕСКО. Международная премия ЮНЕСКО - России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развития международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством Российской Федерации. Из всех премий, вручаемых ЮНЕСКО, эта одна из самых весомых, в том числе еще и по уровню международного жюри, в составе которого два лауреата Нобелевской премии. В этом году, объявленном в России Годом науки и технологий, премия имени Менделеева вручается впервые. Каждый лауреат получил финансовую премию в размере 250 тысяч долларов, золотую медаль с изображением Д.И. Менделеева и диплом. К участникам церемонии обратился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а после вручения премии встретился с Ю.Ц.Оганесяном и зачитал ему поздравление от президента России Владимира Путина. «Многогранная деятельность, которой вы посвятили свою жизнь, созвучна высокой миссии этой премии. Эта престижная награда свидетельствует о достойной оценке результатов ваших фундаментальных трудов, о признании исключительных, неоспоримых заслуг», - сказано в поздравительном адресе. - Реальные научные достижения и реальная от них польза - это далеко не всегда совместимые понятия, и уж точно они не всегда происходят в одно и то же время. Вот открыл - и тут же начал использовать. Открытие - это новые знания, которые будут еще применяться во многих областях и физики и химии. И реальная польза, о которой все так мечтают, как только слышат о науке и ее достижениях, она придет потом. Сейчас пришли знания, - отметил академик Юрий Цолакович Оганесян. Премию имени Менделеева решено сделать ежегодной. Лауреатов следующего года будут чествовать в столице России - Москве. Подготовила Анна Сухая