Первая Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присуждена академику РАН, научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований Юрию Оганесяну. Это решение было принято на основании рекомендации авторитетного международного жюри под председательством лауреата Нобелевской премии по химии 2016 года профессора Жан-Пьера Соважа. Вторым лауреатом Премии стал профессор Винченцо Бальзани из Болонского университета в Италии. Премия будет вручена лауреатам в ходе церемонии, которая пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 15 ноября в рамках работы 41-й сессии Генеральной конференции. Поздравления выдающимся ученым со столь высокой оценкой их научных открытий звучат сегодня на самом высоком уровне. Так, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, обращаясь к российскому и итальянскому ученым, отметил: «Я хочу передать обоим лауреатам – профессору Бальзани и профессору Оганесяну – мои самые теплые поздравления. Их достижения, являющиеся продолжением дела, начатого Д.И. Менделеевым, демонстрируют неоценимую значимость фундаментальных наук для развития международного научного сотрудничества, формирования коллективной базы научных знаний и обеспечения устойчивого развития. Мы должны продолжить содействовать еще более широкому распространению этих знаний в обществе в условиях, когда весь мир и ЮНЕСКО движутся в направлении открытия доступа к научным данным». «Россия исторически уделяет приоритетное внимание развитию фундаментальных наук. Эти трудоемкие исследования не дают быстрых результатов, но именно на них базируется множество инновационных разработок и современных технологий. Прорывные открытия совершаются благодаря силе духа и упорству ученых и научных коллективов. За каждым изобретением, каждой новой технологией стоят научная смелость и исследовательский азарт конкретного человека. Премия, носящая имя великого русского ученого Д. И. Менделеева – это стимул и почетная награда для исследователей, которые совершают открытия на благо всего человечества», - подчеркнул министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Сам же дубненский ученый Юрий Цолакович Оганесян, награжденный премией «в знак признания его прорывных открытий, позволивших дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева, а также за вклад в развитие фундаментальных наук в общемировом масштабе», подчеркнул, что учреждение именной премии такого выдающего человека было блестящим решением. «Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что премия присуждается за достижения в четырех областях фундаментальной науки: математике, физике, химии и биологии, но претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева. Он, как известно, был также прекрасным лектором и с большим успехом занимался решением прикладных задач. Менделеевская премия - смелый и новаторский подход к оценке научной деятельности ученого. Будущее научных открытий - за синергией научных идей из разных областей науки», - подчеркнул лауреат. Отметим, что именно под руководством Юрия Цолаковича в Дубне получены все известные к настоящему времени сверхтяжёлые элементы от 113-го до 118-го, последний из которых назван в честь ученого - оганесон. Стоит также добавить, что учрежденная в 2019 году в рамках проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов Премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук призвана содействовать научному прогрессу, популяризации научно-исследовательской деятельности и развитию международного сотрудничества в области фундаментальных наук. Премия присуждается ежегодно двум соискателям в знак признания их выдающихся открытий или прорывных инновационных разработок, способствовавших или обладающих потенциалом способствовать социально-экономическим преобразованиям и развитию человеческого общества, а также за активные усилия в деле популяризации фундаментальных наук. Каждому из лауреатов вручается денежное вознаграждение в размере 250 000 долл. США, а также золотая медаль и специальный диплом. Премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева - единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. В этом году Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева вручается впервые, и символично, что это происходит в Год науки и технологий. Подготовила Людмила Петрова По материалам unesco.org и jinr.ru