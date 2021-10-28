На прошлой неделе в Люблине состоялась церемония присуждения научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ академику РАН Юрию Цолаковичу Оганесяну звания «Почетный доктор Университета Марии Кюри-Склодовской» — высшей академической награды этого престижного университета.

Высокое звание было присвоено Юрию Цолаковичу 26 мая 2021 года по решению Сената Университета Марии Кюри-Склодовской (UMCS) в знак признания его выдающихся научных достижений, которые привели к открытию новых сверхтяжелых химических элементов и их изотопов, а также за плодотворное сотрудничество с Университетом, продолжающееся с 1974 года.

Директор Объединенного института Григорий Трубников приветствовал собравшихся и подчеркнул важность присвоения высокой награды ученому ОИЯИ.

- Чрезвычайно важно, что именно Польша выражает признание научных достижений академика Оганесяна, ведь она была одной из стран-основательниц Объединенного института, — сказал он. — Я бы хотел также особо отметить роль Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Это наш давний партнер, один из столпов крепкой дружбы между ОИЯИ и нашими польскими друзьями.

«Юрий Оганесян многому учит своих коллег, но особо поучительна его чуткость в общении с молодежью», — подчеркнул директор ОИЯИ. Говоря о необходимости объединения усилий с целью развития международного диалога научной молодежи, Григорий Трубников пригласил всех студентов к участию в программах ОИЯИ, которые «дают возможность работать бок о бок с такими звездами науки, как Юрий Цолакович».

- Для меня большая честь получить звание Почетного доктора Университета Марии Кюри-Склодовской, — сказал академик Юрий Оганесян. – Я выражаю благодарность научному сообществу Университета за высокую оценку моей работы.

В своей речи Юрий Цолакович особо подчеркнул важность связи поколений, преемственности для развития науки и рассказал собравшимся о своем научном пути, исследованиях, проводимых совместно с коллегами со всего мира, и истории развития ядерной физики.

Научный характер события дополнит 27-е Рабочее совещание по ядерной физике, которое проводится в это же время с 21 по 23 октября. Мероприятие организовано кафедрой теоретической физики UMCS в Люблине совместно с Национальным центром ядерных исследований в Варшаве (NCBJ), Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове и Объединенным институтом ядерных исследований. Конференция пройдет на площадке факультета математики, физики и информатики Университета Марии Кюри-Склодовской. Будет сделано около 30 докладов о последних достижениях в области ядерной физики. Почти 60 ученых заявили свое участие в совещании, среди них целый ряд ведущих ученых Объединенного института. Рабочее совещание по ядерной физике – ежегодное мероприятие, снискавшее высокий авторитет в физическом сообществе.

В этом году место и время проведения совещания были синхронизированы с центральным событием – вручением диплома почетного доктора Ю. Ц. Оганесяну, а тематика совещания полностью посвящена физике сверхтяжелых ядер – специализации академика Юрия Оганесяна. На совещании будут представлены последние результаты теоретических и экспериментальных исследований ядер самых тяжелых химических элементов, известных человечеству. Синтез таких элементов – сложнейшая задача, а научные открытия в этой области исследований ведут к расширению границ Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.

По информации пресс-службы ОИЯИ Фото UMCS