24 сентября в Санкт-Петербурге подписан договор об объединении трех суперкомпьютеров, в том числе объекта научной инфраструктуры стран-участниц ОИЯИ - суперкомпьютера «Говорун», в единую сеть с целью развития Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС).

В Федеральном технополисе «Передовые производственные технологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко подписи под документом поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской, директор Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) Борис Шабанов и директор Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова ОИЯИ (ЛИТ ОИЯИ) Владимир Кореньков.

«Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС, и данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи. Сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах. В этом году планируется подключить к ней 40% от общего числа ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров страны. К 2024 году к системе будут подключены абсолютно все научные и образовательные организации высшего образования», - отметил на церемонии подписания Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что фактически в России формируется единое научно-образовательное пространство информационных технологий. Научные центры мирового уровня, научно-образовательные и инжиниринговые центры получают возможность распределенной работы с большими данными на научных установках класса «мегасайенс» в суперкомпьютерных центрах. Для исследователей и разработчиков будет обеспечен глобальный доступ к сервисам машинного обучения, аналитики больших данных, суперкомпьютерным ресурсам.

Подписанное соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН и Объединенным институтом ядерных исследований прокомментировал директор ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков: «Помимо развития НИКС и объединения суперкомпьютерных центров, соглашение ставит своей целью развитие суперкомпьютинга для моделирования сложных процессов создания цифровых двойников. Объединение суперкомпьютеров является нетривиальной задачей из-за их уникальной архитектуры. Три ведущих суперкомпьютерных центра, подписавших соглашение, объединены общей цифровой платформой. Наша приоритетная задача на ближайшее время -добиться прорыва в объединении суперкомпьютерных центров, и определенных успехов мы уже достигли. Наше объединение должно стать ядром объединения суперкомпьютеров в России и дать возможность для дальнейшего расширения этой сети. Глобальную задачу мы ставим более широко и планируем объединение компьютерных центров с разной архитектурой: и грид, и облака, и суперкомпьютеры. Ключевой вопрос здесь - это общий доступ к данным. Поэтому мы также очень много работаем по направлению озер данных (Data Lake), которые позволяют делать данные доступными с разных ресурсов. Если говорить об объединении проектов класса мегасайенс для обработки, анализа и хранения данных, то встает вопрос организации высококлассных компьютерных сетей, соединяющих регионы «проживания» этих проектов: в Москве, Дубне, Новосибирске, Ленинградской области».

По материалам www.jinr.ru