16 сентября на полях Международного круглого стола по прикладным исследованиям и инновациям на комплексе NICA состоялась встреча директора ОИЯИ академика Григория Трубникова с директором Института медико-биологических проблем РАН академиком Олегом Орловым.

В ходе беседы состоялся обмен сведениями о многолетнем и плодотворном сотрудничестве между ОИЯИ и ИМБП РАН. Главным предметом встречи стало обсуждение новых перспектив для реализации исследований по тематике ИМБП РАН с использованием пучков комплекса NICA, применение которых может открыть новую страницу в истории взаимодействия двух институтов.

Со стороны ОИЯИ во встрече также приняли участие заместитель директора ЛФВЭ по научной работе Александр Сорин, заместитель начальника отделения научно-методических исследований и инноваций ЛФВЭ Олег Белов, от ИМБП участвовали заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Вячеслав Шуршаков и заведующий отделом космической радиобиологии и фармакологии Андрей Штемберг.

В ходе встречи были обозначены возможности по использованию пучков тяжёлых ионов комплекса NICA в задачах ИМБП РАН, связанных с практическими вопросами безопасности пилотируемых космических полётов, а также фундаментальными проблемами космической биологии и медицины. Отмечено, что нишей ОИЯИ в данном контексте является наличие крупных установок с широким спектром физических характеристик и должным образом организованная политика пользователей, позволяющая привлечь компетенции профильных научных организаций по интересующим направлениям работ. Такой комплексный подход, по мнению собравшихся, мог бы обеспечить наиболее эффективный механизм достижения ярких результатов по целому ряду прикладных задач в области космических исследований. При этом в масштабах всего института одной из задач ОИЯИ является создание совместно с партнёрами технологий и установок в целях последующего тиражирования и применения в соответствующих научных и практических задачах.

На встрече были затронуты вопросы вхождения ИМБП РАН в коллаборацию на базе мегасайенс-проекта NICA, а также привлечения кадров из профильных научных учреждений, имеющих многолетний опыт и широкую аналитическую базу для получения и обработки результатов. Пример такого взаимодействия двух институтов может стать перспективной моделью интеграции физических установок ОИЯИ и мощной аналитической инфраструктуры партнёрских организаций, что будет обеспечивать ускоренный выход совместных достижений в область практического применения.

Учитывая опыт ИМБП РАН по взаимодействию с партнёрскими организациями разных стран в области космических и смежных исследований, обсуждались вопросы совместного участия двух институтов в различных международных программах по данным направлениям.

В части специфических потребностей к параметрам облучения на комплексе NICA было высказано пожелание о работе в режиме «многоионного» пучка, подразумевающего быструю смену типа иона и энергии.

В завершении встречи участники выразили надежду на дальнейшее развитие взаимодействий между двумя институтами и расширение круга общих задач в области прикладных исследований и инноваций.

По материалам www.jinr.ru