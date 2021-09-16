11 сентября директор Центра промышленности Республики Болгария в Москве, советник посольства Республики Болгария в Российской Федерации Георги Ненчев Радулов в рамках своего визита в Дубну встретился с руководством Объединенного института ядерных исследований.

В Дирекции Института гостей приветствовал вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе. «Когда 65 лет назад, в 1956 году ,12 стран решили создать единый международный институт для проведения фундаментальных исследований в области ядерной физики и физики высоких энергий, в их числе была и Болгария. Так что вы находитесь в своем родном доме», - подчеркнул Владимир Кекелидзе.

«Мы горды, что были соучредителями этого Института и нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества. Среди сотрудников Объединенного института есть наши соотечественники, и мы гордимся ими и их трудом», - отметил в своем слове Георги Ненчев Радулов.

В ходе встречи стороны обсудили возможности для развития сотрудничества, в том числе на платформе Особой экономической зоны «Дубна». Кроме того, речь шла о культурных связях России и Болгарии. Было отмечено, что текущий год в Объединенном институте объявлен Годом Болгарии и включает целый ряд мероприятий различной направленности.

Встреча прошла при участии руководителей администрации Дубны и представителей болгарской национальной группы в ОИЯИ, которые рассказали советнику посольства о том, почему выбрали ОИЯИ для своей научной карьеры, о ведущихся ими научных исследованиях и о жизни в Дубне.

В рамках программы визита в Универсальной библиотеке ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева гость осмотрел совместный проект библиотеки и Болгарского культурного института (г. Москва) в рамках Года Болгарии в ОИЯИ – фотовыставку «Созополь. Близкие далекие», а в Доме культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований посетил интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ».

В рамках визита в Дубну представители Центра промышленности Болгарии в Москве также посетили Особую экономическую зону «Дубна» и экологический фестиваль «уДачный день». Георги Радулов и глава городского округа Дубна Сергей Куликов посадили во дворе дома №16 «А» на пр. Боголюбова дерево российско-болгарской дружбы – каштан.

По материалам http://www.jinr.ru

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ