Проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) планируется реализовать в Сарове в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ), инициатором которого стала ГК «Росатом». Об этом в рамках круглого стола «Установки мегасайенс для обеспечения научного и технологического лидерства», прошедшего в рамках форума «Технопром-2021», сообщили первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Василий Незнамов и директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ доктор физико-математических наук Николай Завьялов. В круглом столе также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор ОИЯИ Григорий Трубников, директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, специальный представитель директора ОИЯИ в научных организациях Борис Шарков, декан физического факультета Иркутского государственного университета Николай Буднев, лидер проекта детектора для будущих линейных коллайдеров Люси Линссен (ЦЕРН) и другие. «26 ноября 2020 года у нас был с визитом Владимир Владимирович Путин, и руководство госкорпарации и нашего ядерного центра обратилось к президенту с предложением создания Национального центра физики и математики. Мы просили согласовать создание Центра, поручить Правительству подготовить и утвердить научную программу, одобрить открытие филиала МГУ им. Ломоносова и согласовать создание экспериментальной установки мирового уровня. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, процесс создания Центра был запущен. С первого сентября начнется обучение студентов в новом филиале МГУ», - прокомментировал первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Василий Незнамов. Василий Незнамов отметил, что важным является создание в НЦФМ установки класса мегасайенс. «Очень удачно выбор пал на проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика, это разработка Института ядерной физики СО РАН. Я считаю, что только создание установки мегасайенс с участием отечественных ученых и ученых из-за рубежа создаст хорошую научную атмосферу, которая будет положительно сказываться и на прикладных работах нашего ядерного центра», - сказал он. «Одной из главенствующих задач при строительстве Национального центра, - отметил директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Завьялов, - стало проведение прорывных фундаментальных и прикладных исследований на основе той уникальной базы, которая сегодня создана в ядерном центре. Уже сейчас в реализации на базе НИИИЭФ существуют такие проекты класса мегасайенс, как, например, мегаджоульная лазерная установка УФЛ-2М, федеральный центр радиационных испытаний по исследованию воздействия излучения космического пространства, совместно с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне мы ведем работу по получению двух новых элементов 119 и 120. Но сердцевиной будущего Центра физики и математики, мы надеемся, станет установка мегасайенс Супер С-тау фабрика». Николай Завьялов отметил, что Супер С-тау фабрика позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования в системе корпорации Росатом. «Атомный проект начался из области проведения фундаментальных исследований, физики деления, нейтронной физики, ядерной физики. На сегодняшний день мы находимся на том этапе, когда необходимо возродить организацию фундаментальных исследований в системе ГК «Росатом» в кооперации с ведущими научными предприятиями РАН и промышленности. Это одно из основных направлений, которые рассматривались при создании Национального центра физики и математики» - подчеркнул он. Николай Завьялов отметил важность международной составляющей проекта: «Мы понимаем, что установки класса мегасайенс не могут создаваться одной страной. Практика показывает, что в любом прорывном проекте принимают участие ведущие специалисты всего мира. Мы надеемся, что реализация проекта Супер С-тау фабрики приведет к присутствию России в топе ведущих стран мира». Установки мегасайенс - это локомотив в различных областях нашей жизни, в том числе и социально-экономической, подчеркнул Николай Завьялов. «Супер С-тау фабрика - это новый проект, поэтому в нем можно реализовать самые передовые технологии на всех этапах – от проектирования до реализации, например, цифровые технологии и удаленный доступ к управлению установкой и проведению экспериментов. Немаловажно, что создание таких установок стимулирует создание в стране различных производств. Я думаю, у Супер С-тау фабрики есть золотая ниша в нашей стране, и мировое научное сообщество ждет научных результатов, которые появятся в ближайшие десятилетия благодаря этой установке», - прокомментировал он. Директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев отметил, что у сотрудников ИЯФ СО РАН есть опыт участия в крупнейших мегасайенс проектах мира, в том числе источников синхротронного излучения, одним из которых является ЦКП «СКИФ». «Для физиков, которые создают этот синхротрон, это прикладная задача. Для нас это возможность сделать инструмент мирового уровня, благодаря которому исследователи смогут проводить уникальные работы. Но важно помнить, что синхротрон вышел из физики высоких энергий, из коллайдерной физики, и, конечно, для того, чтобы в будущем занимать лидирующие позиции, необходимо и дальше развивать действительно фундаментальные направления, которые позволяют ученым сделать шаг за грань возможного, и примером таких фундаментальных проектов с прикладным выходом является коллайдер Супер С-тау фабрика», - прокомментировал он. Наша справка Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - федеральное государственное унитарное предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. В 2011 году Правительственная комиссия отобрала шесть проектов класса мегасайенс для реализации на территории Российской Федерации, среди которых был электрон-позитронный коллайдер Супер С-тау фабрика. В 2017 году проект Супер С-тау фабрики был включен в План реализации Стратегии научно-технологического развития России. Основная цель экспериментов на Супер С-тау фабрике - изучение тау-лептонов и частиц, содержащих очарованные кварки, с рекордной точностью, и поиск новых физических явлений, не описываемых Стандартной моделью. По оценкам специалистов, эта установка даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира. По информации https://inp.nsk.su/