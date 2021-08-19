Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку по извещению об окончании строительства научно-производственного комплекса «ЭНКОР» на Новом шоссе в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно проекту, в НПК будут производить термостатичные контейнеры, предназначенных для распределения и преобразования энергии, распределительные щиты и ящики, комплектные трансформаторные подстанции, электроприборы, предназначенные для систем движения метро.

«Строительство объекта велось в соответствии с графиком. По итогам проверки, которая завершится 20 августа, в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии», прокомментировал министр Правительства Московской области Артур Гарибян.

Открытие предприятия позволит создать порядка 240 новых рабочих мест.